Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei MTU Aero Engines

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 MTU Aero Engines 6.72% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 Advanced Blockchain 5.83% Pro Trading 3 Bijou Brigitte 8.00% Incrementia - Wachstumsaktien 4 Wacker Neuson 5.97% Qualität, angelehnt an Susan Levermann 5 Bed Bath & Beyond 16.44% Globale Herausforderungen 4.0

Der deutsche Triebwerkshersteller MTU Aero Engines punktet mit der Übernahme des Elektromotorenentwicklers eMoSys. MTU will das zugekaufte Knowhow nutzen, um den Einsatz von Elektromotoren in der Luftfahrt voranzubringen. Am Markt kommt das gut an. Auf Wochensicht ist die Aktie 6,4 % im Plus. Auch bei den wikifolio Tradern konnte MTU punkten, wie ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt: Trading-Sentiment

Buying the Dip bei TUI

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 TUI AG -9.99% Nordstern 2 STEM Inc. -6.54% Delta Erneuerbare Energien 3 Porsche -5.24% GroDiVal TrendInvest 4 Sixt (ST) -8.86% Counter Trading - Aktien long 5 Nokia -13.56% Chart-Chancen-Schach

2023 soll zu einem Rekord-Reisejahr werden – die TUI -Aktie notiert dennoch auf einem Allzeittief. wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) erklärt:

Mit der aktuell laufenden Kapitalerhöhung im Volumen von 1,8 Mrd. Euro will der Reisekonzern TUI die Staatshilfen abschütteln. Wegen der massiven Verwässerung kam die Aktie heftig unter Druck. Für eine kleine Gegenbewegung sorgten positive Aussagen zu den vorliegenden Buchungen. Demnach wird für das Ostergeschäft eine Auslastung von 95 Prozent erwartet. Christian Scheid Scheid

Dieser erfreuliche Ausblick könnte auch erklären, warum wikifolio Trader sich die Aktie letzte Woche vermehrt ins Depot gelegt haben. Und wie würdest du jetzt handeln? Stimme ab, um zu sehen, welche wikifolio Trader deiner Meinung sind:

Taking Profits bei SAP

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Uponor Registered (A) 44.81% Wasser - Rohstoff der Zukunft 2 Ubisoft Entertainment 8.59% PPinvest Searching Alpha 3 OEKOWORLD 5.72% Tech & GreenTech Aktienwerte 4 SAP 5.12% Trendfolge&Trading 5 Südzucker 15.58% Special Situations long/short

Der Software-Hersteller SAP präsentierte letzte Woche sein Zahlenwerk zum ersten Quartal. Dieses wurde gemischt aufgenommen. Die Konzernerlöse legten um 10 Prozent auf 7,44 Milliarden Euro zu. Dafür ging der Nettogewinn ging um 19 Prozent auf 509 Millionen Euro zurück. Mit dem zukunftsträchtigen Verkauf seiner Software zur Nutzung über das Internet machte SAP Fortschritte. Im Q1 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 24 Prozent an. Ein Blick auf ausgewählte Geschäftszahlen des Konzerns zeigt die Entwicklung im Zeitverlauf:

Ausgewählte Kennzahlen von SAP

Gewinneinbruch bei Tesla

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Nordex -5.09% RS Handelssystem 2 BioNTech (ADR) -8.67% VV-Ausgewogen 3 Tesla -10.81% firstclass stock picking 4 ELMOS Semiconductor -7.23% Nebenwerte Europa 5 PVA TePla -5.59% Intelligent Matrix Trend

Musk will sich einfach nicht eingestehen, dass Tesla am Ende des Tages ein normaler Autobauer ist. Christian Scheid Scheid

Jumping the Ship bei Tesla . wikifolio Trader trennen sich von der Aktie des Autobauers, nachdem dieser mit seinen Q1-Zahlen enttäuschte. Als Reaktion auf den von Tesla verkündeten Gewinneinbruch verlor die Aktie auf Wochensicht rund 10 %. wikifolio Trader Christian Scheid hat einen genauen Blick auf die Zahlen geworfen: „Mit großer Spannung waren die Quartalszahlen von Tesla erwartet worden. Denn der Hersteller von Elektroautos hat seit Jahresanfang mehrere größere Preissenkungsrunden vollzogen, die das Geschäft eigentlich in Schwung hätten bringen müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Unter dem Strich verdiente Tesla 2,5 Mrd. Dollar und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr.“ Laut Scheid hinterlassen die Preissenkungen ihre Spuren: „Negativ stieß vor allem der Rückgang der Bruttomarge von rund 29 auf 19 Prozent auf.“ Scheids Fazit ist klar: „Beinahe hilflos wirkt Elon Musks Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot, so Musk im Analystencall. Die steigenden Lagerbestände sprechen eine andere Sprache. Der Manager will sich einfach nicht eingestehen, dass Tesla am Ende des Tages ein normaler Autobauer ist.“

