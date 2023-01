Deutsche Software-Firma Atoss als Übernahmekandidat?

Die Strategie des „frühen Vogels“ beschert ihm hier aktuell trotz zwischenzeitlich heftiger Rückschläge ein Plus von über 200 Prozent. Das Musterdepot hat der Trader Mitte 2016 eröffnet. Seither kommt er bei einem vorübergehenden Maximalverlust von 42 Prozent auf ein Kursplus von durchschnittlich 12,5 Prozent pro Jahr. Der Trader investiert in Firmen, die mit der kommerziellen Gewinnung und Nutzung von Daten Geschäfte machen oder von diesem Trend profitieren.

Profi-Trader Joachim Köngeter ( joibaer ) hat die Aktie von Atoss Software vergangene Woche am Tag der Zahlenveröffentlichung in sein wikifolio Tradingchancen deutsche Aktien aufgenommen. Gut die Hälfte der Position wurde dann nach kurzer Zeit wieder abgestoßen. Dabei realisierte Köngeter Gewinne zwischen 4,3 und 11,7 Prozent. Knapp 12 Prozent beträgt aktuell auch das Kursplus bei der noch im Depot verweilenden Restposition. Das seit über acht Jahren bestehende Musterdepot befindet sich dank einer zuletzt wieder sehr starken Performance auf dem Weg zu neuen Rekordhochs. In diesem Jahr konnten schon Zuwächse von über acht Prozent erwirtschaftet werden. Insgesamt beläuft sich die Performance auf 130 Prozent oder 10,5 Prozent pro Jahr. Und das bei einem Maximalverlust von nicht einmal 20 Prozent über diesen langen Zeitraum. Risikomanagement wie es im Buche steht.

