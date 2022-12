Kommt es bei Bauer im Januar zu einem Pflichtangebot?

Obwohl zudem auch die jüngsten Zahlen des Unternehmens nicht überzeugen konnten, könnte sich hier für Aktionäre in den kommenden Wochen durchaus eine spannende Story entwickeln. Denn kurz vor der erneuten Gewinnwarnung (wegen erheblicher Abschreibungen im Anlage- und Umlaufvermögen) am vergangenen Dienstag hatte der Vorstand zum Ende der abgelaufenen Woche Details zu seiner geplanten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Mit dem voraussichtlichen Nettoemissionserlös von bis zu 103,9 Mio. Euro sollen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten getilgt und damit die Eigenkapitalquote erhöht werden.

Interessant ist dabei, dass die Familie Bauer ihre Bezugsrechte nicht ausüben will. Im Gegensatz dazu hat der zweite Großaktionär, die Doblinger Beteiligung GmbH, angekündigt, „im wesentlichen Umfang“ an der Kapitalmaßnahme teilzunehmen. Schon länger wird deshalb spekuliert, dass die Beteiligungsfirma dadurch auf mehr als 30 Prozent der Stimmrechte kommen wird, was ein Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien zur Folge hätte. Der Mindestpreis bei einem solchen Angebot müsste entweder dem Durchschnittskurs der letzten 3 Monate oder bei einem Delisting der Aktie dem Durchschnitt der letzten 6 Monate entsprechen. Zumindest im zweiten Szenario könnte das einen saftigen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs bedeuten. Die Kapitalerhöhung beginnt am 22. Dezember und soll bis zum 12. Januar des kommenden Jahres laufen.