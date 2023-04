Was ist BioNTech ohne Corona?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von BioNTech zu sehen! Registrieren Login

BioNTech hat den ersten Corona-Impfstoff entwickelt. So weit, so erfolgreich. Das Mainzer Biotech-Unternehmen hat allein 2021 einen Umsatz von annähernd 19 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Covid19-Impfstoffen erzielt – Gewinn: Gut 10 Milliarden Euro. Das ist vergangen: Für 2023 hat BioNTech Verkaufserlöse des Corona-Impfstoffes von nur noch rund fünf Milliarden Euro prognostiziert. „Wegen hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung dürfte der Gewinn deutlich sinken“, erwartet Christian Scheid (Scheid), der für das wikifolio Special Situations long/short verantwortlich ist.

BioNTech hat den ersten Corona-Impfstoff entwickelt. So weit, so erfolgreich. Das Mainzer Biotech-Unternehmen hat allein 2021 einen Umsatz von annähernd 19 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Covid19-Impfstoffen erzielt – Gewinn: Gut 10 Milliarden Euro.

Das ist vergangen: Für 2023 hat BioNTech Verkaufserlöse des Corona-Impfstoffes von nur noch rund fünf Milliarden Euro prognostiziert. „Wegen hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung dürfte der Gewinn deutlich sinken“, erwartet Christian Scheid ( Scheid ), der für das wikifolio Special Situations long/short verantwortlich ist.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +596,2 % seit 09.11.2013 +13,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.535.989,20 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,9 Prozent

Im Branchenvergleich unverschämt günstig

Umsatz- und Gewinnrückgang dürften vom Markt mittlerweile antizipiert und auch eingepreist sein. Laut Daten von aktien.guide handelt die BioNTech-Aktie bei einem aktuellen KGV (basierend auf den Gewinnen der zurückliegenden 12 Monate, TTM) von nur 2,76. Das erwartete KGV liegt bei 14,63. Im Branchenvergleich ist das – trotz erwartetem Gewinnrückgang – gelinde gesagt unverschämt günstig. Auch andere Kennzahlen weisen eine massive Unterbewertung des Titels aus, wie etwa das Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnis (EV/Sales).

Einen ersten Einblick in das laufende Jahr liefert BioNTech am 8. Mai, wenn das Unternehmen den Bericht zum 1. Quartal vorlegt.

Bodenfindung, wann?

Weshalb der Aktienkurs immer weiter fällt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Sollte es zu einer Trendumkehr kommen, dürfte diese gewaltig ausfallen. Horst Alber Alber

Obwohl die Aktie günstig erscheint, findet sie bislang keinen Boden. Seit Jahresanfang hat sie ein Viertel ihres Wertes verloren, während der Nasdaq 100 fast 14 Prozent zulegen konnte. Der Chart wirkt alles andere als einladend. Horst Alber ( Alber ), der das wikifolio Ethisch-ökologischer Mix führt, ist angesichts der Kursentwicklung ratlos: „BioNTech hat über 20 Mrd. Euro auf den Bankkonten und wird nur noch mit 26 Milliarden Euro an der Börse bewertet! Die Corona-Impfstoffe bringen in den nächsten Jahren genügend Geld ein, um weitere Impfstoffe und Therapien, insbesondere in der Onkologie, zu entwickeln. Weshalb der Aktienkurs immer weiter fällt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Sollte es zu einer Trendumkehr kommen, dürfte diese gewaltig ausfallen.“

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +43,1 % seit 29.12.2017 -24,7 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor EUR 156.389,69 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +6,6 Prozent

Tatsächlich sitzt BioNTech auf einem komfortablen Cash-Polster und ist so gut wie schuldenfrei. Gute Voraussetzungen also für ein Unternehmen, das hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu stemmen hat. Denn BioNTech kann mehr als nur Corona-Impfstoffe entwickeln. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung der mRNA-Technologie.

Hoffnung mRNA-Technologie

Scheid erklärt: „Neben Corona-Impfstoffen setzt BioNTech unter anderem auf die Erforschung von Ansätzen in der Immuntherapie auf Basis des Botenmoleküls mRNA bei der Bekämpfung von Infektions- und Autoimmunkrankheiten sowie Krebs. Bis zählbare Erfolge vorzuwiesen sind, dürften noch Jahre vergehen. So lange sichern der hohe Cashbestand von 21 Mrd. Euro und ein geplantes Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach unten ab.“ Scheids Fazit: „Eine Halte-Position!“

Mit positiven Nachrichten zu den laufenden Studien kann ganz schnell neues Leben in die Aktie zurückkehren.Christian Mallek Christian Mallek SIGAVEST

Die Experten der Vermögensverwaltung SIGAVEST halten die BioNTech-Aktie im wikifolio VV Aktien flexibel . Christian Mallek kommentierte Ende März: „BioNTech hat durch Zukäufe seine technologische und datenverarbeitende Seite schon verstärkt. Der künftige Schwerpunkt liegt in der Immuntherapie auf mRNA-Basis. Es ist der Start mehrerer klinischer Studien geplant, darunter auch eine in der wichtigen Phase 3 mit einem Antikörper, den sich BioNTech erst vor Kurzem in einem millionenschweren Deal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 gesichert hatte. Aus erwirtschafteten Gewinnen sollen aber auch 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden. Mit positiven Nachrichten zu den laufenden Studien kann ganz schnell neues Leben in die Aktie zurückkehren. Die finanzielle Ausstattung ist weiterhin sehr stark. Wir bleiben investiert.“

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +114,2 % seit 04.11.2013 -10,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 24.200,29 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +8,3 Prozent

Die wikifolio Community hält an BioNTech also fest. Aktuell ist das Papier in 34 wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat enthalten. Damit zählt BioNTech zu den 50 beliebtesten Aktien der wikifolio Trader.

Alle wikifolios mit BioNTech im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios