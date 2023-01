Börsianer feiern die neuesten Tesla-Nachrichten

Komplett überzeugen konnte Tesla dabei zwar nicht, die Marktteilnehmer scheinen sich aktuell aber auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Bei einem um 51 Prozent gestiegenen Umsatz gelang dem Unternehmen im vergangenen Jahr ein Gewinnplus von 128 Prozent. Auf bereinigter Basis generierte Tesla einen Gewinn von 1,19 Dollar je Aktie, was über den Erwartungen lag. Das Ziel, im laufenden Jahr insgesamt rund 1,8 Millionen Autos ausliefern zu wollen, lag indes unter den bisherigen Schätzungen. Gerade nach den zuletzt bekannt gewordenen Preissenkungen hatten Analysten hier mit einer höheren Zahl gerechnet. Tesla nahm den Kritikern allerdings etwas die Luft aus den Segeln, indem man von der stärksten Nachfrage seit einem Jahresbeginn in der Unternehmensgeschichte berichten konnte. Auf längere Sicht strebt der Konzern bei den Auslieferungen unverändert ein Jahreswachstum von durchschnittlich 50 Prozent an. 2022 waren es jedoch nur 40 Prozent.

Schneller 17-Prozent-Gewinn mit Tesla-Aktien

Der Begeisterung der Anleger tut das aktuell keinen Abbruch. Bei den wikifolio-Tradern ist das Unternehmen ohnehin sehr beliebt. Auch in den vergangenen sieben Tagen war Tesla mit 302 Trades und 163 Käufen (54 Prozent) wieder eine der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Sebastian Ritzler ( SRKapital) hatte sich für sein wikifolio US Premium Stocks schon vor den Zahlen mit Tesla-Aktien eingedeckt und die Position passend zu dem als „kurz- bis mittelfristig“ beschriebenen Anlagehorizont schnell wieder aufgelöst. „Tesla wurde nach einer Haltedauer von 7 Tagen mit einem Gewinn von 17,3 Prozent verkauft“ schrieb Ritzler am Dienstag. Für sein Ziel einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 sind solche erfolgreichen Trades natürlich Gold wert. Seit dem Start im Mai 2021 gelang eine Performance von 54 Prozent. Der Benchmark-Index musste in diesem Zeitraum leichte Verluste hinnehmen. Gelungen ist dem Trader das vorrangig durch Investments in US-Unternehmen, die kontinuierlich Gewinne erzielen und diese über Jahre hinweg stark gesteigert haben.

US Premium Stocks SRKapital DE000LS9TAA5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +54,1 % seit 15.05.2021

+11,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 16.033,14 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 28,8 Prozent

Fokus auf neue Zulassungen in China

Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest) ist über sein wikifolio Zukunftsinvestment schon länger bei Tesla investiert. Im vergangenen Sommer konnte er bei einem Teilverkauf 655 Prozent Gewinn realisieren. Aktuell liegt die fünftgrößte Position seines Musteedepots mit 360 Prozent im Plus. Zum Geschäftsverlauf des Unternehmens hatte er sich schon in der Vorwoche sehr positiv geäußert und dabei auf die Zulassungszahlen in China bezogen: „Mehrfache Preissenkungen der Tesla-Fahrzeuge unter anderem in China wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit Kursverlusten bei den Tesla-Aktien bestraft. Doch jetzt zeigt sich, dass die Preissenkungen offenbar die Nachfrage nach den Elektroautos angefacht haben. In China wurden in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar insgesamt 12.654 Tesla-Fahrzeuge neu registriert. Damit haben sich die Zulassungen gegenüber der Vorwoche mit 2.110 Neuregistrierungen ungefähr versechsfacht“. Mit dem Fokus auf Firmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen, gelang dem Trader bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von 20 Prozent.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +67,6 % seit 06.04.2020

-13,5 % 1 Jahr 0,97 × Risiko-Faktor

EUR 1.341,19 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 19,6 Prozent

