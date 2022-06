wikifolio Trader Christian Jagd im Goldesel-Interview

Christian Jagd ( Portfoliomatrix) überlässt nichts dem Zufall: Seit März 2014 navigiert er sein wikifolio Intelligent Matrix Trend erfolgreich durch jede Marktlage. Ein selbst programmiertes Handelstool unterstützt ihn in Analyse- und Timing-Fragen. In seinem Depot ist fast alles erlaubt, Grenzen gibt es nur wenige. Und diese Flexibilität zahlt sich aus: Mit seinem wikifolio lässt Jagd selbst die Überflieger der US-Technologiebörse Nasdaq in Sachen Performance hinter sich. Kein Wunder, dass viele Anleger ihm vertrauen.