Nach Index-Rauswurf: Evotec winkt schnelle Rückkehr

„Die Aktien von Evotec müssen außerplanmäßig den MDAX und den TecDAX verlassen“, ließ der Indexbetreiber vor genau einer Woche in den späten Abendstunden wissen. Als Begründung wurde darauf verwiesen, dass das Unternehmen die fristgerechte Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts verpasst und damit das Basiskriterium der Publizitätspflicht verletzt habe. Dieses Schicksal hatten aus demselben Grund zuvor bereits Grenke und Nordex erlitten. Der Biotech-Spezialist ließ unmittelbar nach der Meldung eine Stellungnahme folgen und verwies darin auf den im April erfolgten Cyberangriff, durch den sich die Fertigstellung des Jahresberichts verzögere. Alle Details zu den bereits veröffentlichten Quartalszahlen sollen Mitte Mai aber publiziert werden. Das könnte dazu führen, dass Evotec über die Fast-Entry-Regel im Juni schon wieder in die Indizes zurückkehrt, da ansonsten alle Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt sind.

Eine „unwiderstehliche“ Aktie

Die wikifolio-Trader haben sich von dem „Index-Geplänkel“ nicht weiter beirren lassen. Mit 218 Trades und 132 Käufen (61 Prozent) war Evotec in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten und dabei mehrheitlich gekauften Aktien auf wikifolio.com. Thomas Schuster ( Th96tr ) hat schon vor gut zwei Wochen bei dem Titel zugeschlagen. „Ich konnte einfach nicht widerstehen. Evotec hat kurstechnisch in den letzten Tagen enorm gelitten - ich beginne langsam einzusammeln und die Position kurzfristig aufzustocken“, schrieb der Trader Ende April in seinem wikifolio Artificial Intelligence . Bislang ist es allerdings bei einem kleinen Zukauf geblieben. Der Großteil der Position (gut 4 Prozent Depotanteil) wurde bereits vor knapp vier Jahren aufgebaut. Dass er die Aktie bis jetzt gehalten hat, passt zu seinem als „überwiegend mittel- bis langfristig“ beschriebenen Anlagehorizont für seine Depotwerte. Inhaltlich sucht der Trader vor allem nach Firmen, die marktführend in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren sind. Das 2017 eröffnete Portfolio konnte bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von knapp 13 Prozent generieren. In Summe hat sich der Kurs des wikifolios damit fast verdoppelt.