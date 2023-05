Berkshire Hathaway: 130 Mrd. gut verzinste US-Dollar

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Berkshire Hathaway zu sehen! Registrieren Login

Immerhin ist Berkshire Hathaway mit fast sechs Prozent Anteil Großaktionär bei dem iPhone-Hersteller und Warren Buffett bezeichnet die von Tim Cook geführte Gesellschaft als das „wahrscheinlich beste Unternehmen“ der Welt. Auch bei seiner Rede vor den rund 40.000 Aktionären ließ der Star-Investor keinen Zweifel daran, dass er und Charlie Munger weiterhin vollkommen überzeugt von ihrem Apple-Investment sind. So enthusiastisch äußerten sich die beiden aber längst nicht zu jeden Bereich ihrer Firma. Die Investoren wurden vielmehr darauf vorbereitet, dass die meisten Sparten und Tochterunternehmen in diesem Jahr geringere Gewinne als 2022 ausweisen werden.

Trading-Sentiment

Vielleicht auch deshalb sind die Trader bei wikifolio.com aktuell nicht besonders angetan von den Aussichten von Berkshire Hathaway. In den vergangenen sieben Tagen und auch auf Monatssicht überwogen bei der Aktie jedenfalls eindeutig die Verkäufe:

Der Aktienkurs hat sich derweil von seiner im März 2022 gestarteten Korrektur gut erholen können. Fast exakt die Hälfte des Aufschwung nach dem Corona-Crash hatte der Titel verloren, um dann im Juni und Oktober per Doppel-Tief die nächste Phase des Aufschwungs einzuleiten. In den vergangenen gut sechs Monaten ist der Kurs von rund 260 US-Dollar bis auf 330 Dollar gestiegen. Ein Plus von 27 Prozent. Als nächstes charttechnisches Kursziel dient nun das Allzeithoch bei ca. 362 Dollar.

Antizyklisches Investieren

In einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen seine Cash-Reserven u.a. durch Aktienverkäufe auf 130 Milliarden Dollar ausgeweitet. Dank der deutlich gestiegenen Zinsen in den USA kann dieses Geld mittlerweile auch wieder zu attraktiven Konditionen angelegt werden, wodurch sich Buffett zu der Aussage „Es bringt uns nicht um, 130 Milliarden Dollar in Staatspapieren zu über fünf Prozent Rendite zu besitzen“ hinreißen ließ. Vor einem Jahr hatten die Profi-Anleger die fallenden Kurse an den Aktienmärkten noch zum Einstieg genutzt und den Cashbestand von damals in der Spitze fast 150 Milliarden Dollar deutlich reduziert.

Analysten sehen Luft nach oben

Die Analysten teilen die aktuelle Skepsis der wikifolio-Trader nicht. Sie taxieren das Kursziel für Berkshire Hathaway auf gut 370 Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 14 Prozent bedeuten würde. Allerdings ist die Datenbasis mit lediglich zwei Analysten-Einschätzungen hier relativ dünn:

„Besser ganz langsam vermögend werden als sehr schnell arm“

Einige Trader halten der Aktie des Großmeisters auch nach der Hauptversammlung die Treue. So zum Beispiel die Redakteure der DZB Media GmbH , die nach dem Motto verfahren „Besser ganz langsam vermögend werden als sehr schnell arm“. Für deren wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2026 hatte die Leser des Fachmagazins „Der Zertifikateberater“ im Juni 2016 für ein auf ca. 10 Jahre ausgerichtetes Buy & Hold-Investment 20 Lieblingsaktien ausgewählt, zu denen auch Berkshire Hathaway gehörte. Eine gute Idee, wie das Plus von bislang 133 Prozent bei der Aktie zeigt. Das knapp vor einem neuen Rekordhoch stehende wikifolio kommt insgesamt auf einen ähnlichen Wertzuwachs von 127 Prozent oder fast 13 Prozent p.a.

DZB Aktienwerteauswahl 2026 DZB DE000LS9JW08 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +127,8 % seit 15.06.2016 +8,8 % 1 Jahr 0,53 × Risiko-Faktor EUR 120.846,08 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +12,6 Prozent

Weil der angepeilte Anlagehorizont im Jahr 2026 bereits erreicht ist, hat das Team um Geschäftsführer Tobias Kramer (der übrigens in Omaha auch live dabei war) vor zwei Jahren das wikifolio DZB Aktienwerteauswahl 2031 auf den Markt gebracht. Nach einem vergleichbaren Muster, wieder mit 20 von den Lesern ausgewählten Titeln, aber diesmal mit der Möglichkeit eines jährlichen Rebalancing – und ohne Berkshire Hathaway.

DZB Aktienwerteauswahl 2031 DZB DE000LS9RZT6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +4,6 % seit 02.06.2021 +12,7 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor EUR 98.508,66 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +2,1 Prozent

