Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Fear of Missing Out bei Varta

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 MTU Aero Engines 7,32% EuropeanQualityChampions 2 Deutsche Bank 8,16% turn around global 3 Lynas 12,83% Growth trend invest Long 4 Varta 7,81% Top 100 Community Aktien 5 Bitfarms Ltd 10,64% High Growth Stocks

Die Kursentwicklung von Varta war lange Zeit eine herbe Enttäuschung. Seit Anfang 2021 ist die Aktie von über 180 Euro bis auf unter 14 Euro abgestürzt. Dabei galt der Batteriehersteller mit Blick auf den Aufschwung bei Elektroautos einst als große deutsche Hoffnung. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen dann aus Kostengründen den Bau einer Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen vorerst auf Eis legen. Ganz vom Tisch ist das Thema im baden-württembergischen Ellwangen aber wohl noch nicht. Vielleicht auch deshalb hat sich der Aktienkurs von seinen Tiefs aus dem Sommer zuletzt wieder lösen können. In der Spitze wurden immerhin wieder Notierungen von über 20 Euro erreicht. In den vergangenen Tagen war der Kurs wohl wegen Gerüchten um einen Großauftrag von Apple angesprungen. Das motivierte auch einige wikifolio Trader zum Einstieg, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Varta zeigt:

Trading-Sentiment:

Der erfahrene Finanzjournalist Christian Scheid ( Scheid ) rät Anlegern trotz dieser vom Varta-Vorstand selbst angefachten Spekulationen jedoch zur Vorsicht. Seiner Ansicht nach ist eine Kapitalerhöhung bei dem angeschlagenen Konzern „nur eine Frage der Zeit“. Aus diesem Grund ist wikifolio Trader derzeit auch in keinem seiner Handelsideen in den Wert investiert.

Wie schätzt du die aktuelle Lage von Varta ein? Teile hier deine Meinung:

