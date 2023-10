Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Buying the Dip bei Mercedes-Benz

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Amgen -5,64% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 Mercedes-Benz Group -9,08% TITAN-HERO 3 Secunet Security -25,57% Relax Trading 4 Telefonica Deutschland -5,03% Value and Special Opportunities 5 DWS Group -7,50% JM konservativ

Die Ergebnisse der Autohersteller kommen am Markt momentan überhaupt nicht gut an. Steigende Kosten, anhaltende Lieferengpässe, die schwächelnde Konjunktur und ein zunehmender Preiskampf bei Elektroautos machen den Unternehmen zu schaffen. So lagen bei Mercedes-Benz die jüngsten Zahlen zwar leicht über den Erwartungen, der verhaltene Ausblick sorgte aber trotzdem für ein sattes Wochenminus bei der Aktie. Bei der Gewinnmarge werden die Schwaben voraussichtlich nur in der unteren Hälfte der avisierten Zielspanne landen. Obwohl Finanzchef Harald Wilhelm bei der Analystenkonferenz von einem „in die richtige Richtung gehenden Auftragseingang“ sprach und für 2024 zumindest keinen Rückgang der Autoverkäufe erwartet, haben einige Banken ihre Kursziele vorsichtshalber nach unten geschraubt. Trotzdem hat die Aktie laut aktien.guide bis zu dem vermeintlichen fairen Wert von gut 85 Euro immer noch reichlich Luft nach oben:

Viele wikifolio Trader haben die Kursverluste daher auch zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Mercedes-Benz in den vergangenen Tagen und auch auf Sicht von mehreren Wochen und Monaten:

