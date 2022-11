Infineon überrascht Analysten und erfreut wikifolio Trader

Alle kommunizierten Ergebnisse und Ziele lagen teils deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten. So rechnet der Konzern im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 erneut mit einem recht deutlichen Umsatzzuwachs sowie einer Ausweitung der Gewinnmarge. Analysten hatten zwar auch mit steigenden Umsätzen gerechnet, beim Gewinn jedoch nur eine Stagnation einkalkuliert. Demnach wäre die Marge also gesunken.

Infineon, das für fünf Milliarden Euro ein neues Werk in Dresden bauen möchte, gilt als großer Profiteur zahlreicher Zukunftstrends und will mittelfristig vor allem in den Bereichen Elektromobilität, autonomes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Internet of Things (IoT) stark wachsen. Die Gewinnschätzungen und wahrscheinlich auch die Kursziele der Analysten dürften vor dem Hintergrund der neuen Prognosen spürbar steigen. Die Aktie hat das zumindest teilweise schon mal vorweggenommen. In den vergangenen acht Handelstagen ist der Kurs des DAX-Titels um über 30 Prozent gestiegen. Die vor einem Jahr gestartete Korrektur könnte damit endgültig ihr Ende gefunden haben. Im Tief war Infineon (aktuell bei gut 31 Euro) bis unter 21 Euro gefallen.

Gewinnmitnahmen und Neueinstieg

Viele wikifolio Trader haben den positiven Trend der Aktie frühzeitig erkannt. So war Infineon in den vergangenen sieben Tagen mit 155 Trades und 75 Käufen (48 Prozent) die am dritthäufigsten gehandelte DAX-Aktie auf wikifolio.com. Karl Heber ( Silberpfeil60) ist bei Infineon über sein wikifolio eMobility schon länger investiert. In den vergangenen Tagen hat er die Position allerdings noch mal deutlich aufgestockt. Die Kursaufschläge nach der überraschenden Zahlenveröffentlichung nutzte er dann zunächst für Gewinnmitnahmen. Dabei verbuchte er Pluszeichen von über neun Prozent. Im späteren Tagesverlauf und auch heute Morgen stand er dann wieder auf der Käuferseite.

Aktuell ist die Aktie in dem stark diversifizierten Portfolio mit knapp einem Prozent durchschnittlich hoch gewichtet. Mit dem Fokus auf Aktien aus dem Bereich Zukunftsmobilität konnte der Trader seit dem Frühjahr 2019 einen Wertzuwachs von 73 Prozent generieren. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von gut 16 Prozent. Im laufenden Bärenmarkt läuft es nicht so richtig rund, wie das Minus von 27 Prozent seit dem Jahreswechsel erahnen lässt.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +550,7 % seit 09.11.2013

+2,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.750.643,91 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 16,2 Prozent

Dreistellige Gewinne dank Hebeleffekt

Bei dem von Andreas Haase ( EventTrader) verwalteten wikifolio EventTrader fällt das bisherige 2022er-Minus mit sechs Prozent vergleichsweise moderat aus. Das liegt vor allem daran, dass der Kurs hier seit Ende September um über 20 Prozent nach oben geschossen ist. Die seit dem Rekordhoch Mitte 2021 entstandenen Verluste konnten dadurch zu einem Großteil wieder wettgemacht werden. Der Gesamtperformance von 42 Prozent oder 4,5 Prozent p.a. steht ein maximaler Drawdown von 27 Prozent gegenüber. Der Vollzeit-Trader setzt in diesem wikifolio auf ein „ereignisorientiertes Trading mit Hebelprodukten“ bei einer zumeist sehr kurzen Haltedauer der Positionen. Bei Infineon hat er diese Strategie in den vergangenen Wochen mehrfach sehr erfolgreich umsetzen können. Einen zur Mitte der Vorwoche erworbenen Knock-out-Call auf die Aktie konnte er gestern erneut mit einem dreifachen Gewinn von 135 Prozent veräußern. Fast zeitgleich stieg der Trader bei einem noch höher gehebelten Schein ein, der auch schon wieder deutlich im Plus notiert. Das nennt man einen Lauf.

EventTrader EventTrader DE000LS9GBW4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +40,9 % seit 03.03.2015

-5,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 568.278,32 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 4,5 Prozent

