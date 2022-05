Inflation: Warum steigende Preise kein Weltuntergang sind

Wird also mehr Geld geschöpft und dieses in der Folge auch ausgegeben, während das Handelsvolumen gleichbleibt, dann erhöhen sich die Preise. Liegt das Geld indes nur zu Hause oder auf dem Bankkonto rum, bleibt dieser Effekt aus. Die höhere Geldmenge muss also im Wirtschaftskreislauf ankommen, um inflationäre Folgen zu haben. Im Gegenschluss bedeutet dies, dass ein sinkendes Handelsvolumen bei gleichbleibender Geldmenge, die umgeschlagen wird, ebenfalls zu höheren Preisen führt.

Top-Trader Christoph Neemann ( MinusSinus ), der das wikifolio Minus Sinus Value Select betreut, erklärt, warum kontrollierte Inflation kein Grund zum Kopfzerbrechen ist: „Die beste Umgebung für alle Beteiligten ist ein moderat inflationäres Umfeld. Deflation ist aus der Perspektive kritisch, da es dadurch oft zu einer starken Konsumzurückhaltung kommt, da die Konsumenten Kaufentscheidungen in die Zukunft verlagern, in der Hoffnung, einen besseren Preis zu bekommen. Diese Absatzkrise beantworten die Unternehmen dann mit weiteren Preissenkungen. Unkontrollierte Deflation kann dementsprechend zu einer Rezession und Arbeitsplatzverlusten führen.“

Top Trader Patrick Kranz ( Larry ), der das Invest Only In The Best! verwaltet, führt weiter aus: „Deflation stellt die Notenbanken vor besondere Herausforderungen, denn sie müssen ‚schieben‘, also durch besonders expansive Geldpolitik die monetäre und realwirtschaftliche Abwärtsspirale durchbrechen, was wesentlich schwerer ist als geldpolitisch zu ‚bremsen‘. Deflation ist unter dem Strich sehr schädlich und wird deshalb von Notenbanken so entschieden bekämpft.“