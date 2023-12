Bulle voraus!

Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die wikifolio Community wird von Bullen dominiert. Und es wird auch Zeit. Nach dem Bärenmarkt 2022 und den schlechten Nachrichten rund um Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Konflikte, haben sich Herr und Frau Börsianer eine Pause verdient. Und alle anderen natürlich ebenso.

Das heißt: 2024 sehen wir erneut steigende Aktienkurse – zumindest laut unserer Jahresausblicksumfrage. Sagenhafte 78 % der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass die Börsen 2024 zulegen werden. Fast die Hälfte glaubt, dass die Zugewinne zumindest so gut sein werden wie im historischen Schnitt (6 - 8 %) oder womöglich sogar höher.

Zinsen runter, Märkte rauf

Simon Weishar ( Szew), der unglaublich erfolgreich mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment unterwegs ist, dürfen wir zu den Bullen zählen. Auf Nachfrage kommentiert er seinen 2024er-Ausblick nämlich wie folgt: „Nachdem ich nun zwei Jahre eher etwas vorsichtig war, erwarte ich für 2024 endlich mal wieder ein gutes Börsenjahr, wenn keine unerwarteten politischen Verwerfungen aufkommen. Der Hauptgrund ist, dass die Bewertungen nun niedrig sind, wir den Zinspeak erreicht haben sollten und in der zweiten Jahreshälfte bereits erste Zinssenkungen sehen könnten, welche die Bewertung von Aktien antreiben dürften.“

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +518,3 % seit 30.12.2014

EUR 3.115.273,60 Investiertes Kapital +1,7 % Performance (1 J)

25,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +22,4 %

Genau. Die Zinsen dürften 2024 nicht mehr steigen. Da ist sich die wikifolio Community einig (nur 4,5 %, das sind 26 Menschen, sehen weitere Zinserhöhungen; Chapeau, falls ihr Recht behalten solltet!). Wer sich den „Zinspeak“ noch in Form eines Tages- oder Festgeldkontos (oder Sparbuchs) sichern möchte, sollte sich also ranhalten. Immerhin knapp 55 % der Umfrageteilnehmer gehen von fallenden Zinsen 2024 aus. Uneins ist man sich lediglich darüber, ob das die Börsen groß positiv beeinflussen wird. Vorsichtig optimistisch äußert sich wikifolio Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy): „2024 könnte von sinkenden Zinsen und steigenden Märkten bestimmt werden.“

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.638,4 % seit 16.09.2012

EUR 24.965.600,70 Investiertes Kapital +11,6 % Performance (1 J)

23,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +28,9 %

Immerhin: Nur 6,2 % der Umfrageteilnehmer sagen, die Aktienkurse werden fallen. 36 Pessimisten irren sich hoffentlich. Schließlich wollen wir nicht, dass der DAX den 16.000er wieder von unten betrachtet. Andererseits: Wen interessiert der DAX?

Hallo Deutschland? Jemand zu Hause?

Die wikifolio Community scheinbar nicht so sehr. Gerade einmal 2,3 % der Umfrageteilnehmer sagen, Deutschland wird 2024 am besten performen. 2,3 % bedeuten gerade einmal 13 Stimmen. Ouch! Selbst China – traditionell auf wikifolio.com eher unterrepräsentiert – kommt auf fast 10 % „Upvotes“. Zugegeben, das ist jetzt auch nicht gerade der Hit. „The place to be“ für Aktionäre bleiben die USA. Gut 58 % sehen hier das größte Potential.

Seitens Konjunktur könnte es in der ersten Jahreshälfte 2024 in Übersee aber holprig werden, glaubt wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid), erfolgreich unter anderem mit Special Situations long/short. Er geht daher erneut von einem schwierigen Aktienjahr 2024 aus: „Ich rechne für 2024 mit einem ‚hard landing‘ in den USA - also einer Rezession. Das wird nicht ohne Folgen für die Unternehmensgewinne und damit die Aktienmärkte bleiben. Die Notenbanken werden die Zinsen senken, allerdings wird das zunächst mit fallenden Börsenkursen einhergehen. Irgendwann im Jahresverlauf erwarte ich bei Aktien allerdings die Trendwende, diesen Zeitpunkt muss man erwischen. Es gilt daher, die Worte und Taten der Notenbanker genauestens zu verfolgen.“

Tech, again!

Spannend: Large Caps interessieren laut Umfrage keine … – pardon – niemanden. Vielleicht wird 2024 das Jahr der Small Caps? Nach einem langen Tal der Tränen wär’s tatsächlich auch dafür mal wieder Zeit.

Weit weniger überraschend als das „Large Caps vs. Small Caps“-Ergebnis: Die Community sieht bei Technologie- und Wachstumsaktien das größte Potenzial. 42 % voten hier mit „Daumen hoch“. Sollte es von der Zinsfront tatsächlich Erleichterung geben, macht das auch durchaus Sinn. Gerade Wachstumsaktien sind oft von günstiger Refinanzierung abhängig bzw. profitieren besonders von ebendieser.

Ich gehe von einem Comeback der Tech-Aktien und mehr Volatilität aus. Richard Dobetsberger Ritschy

Tech, Tech und nochmal Tech geht auch aus der Frage nach relevanten Investmenttrends hervor. Fast drei Viertel sagen, bei „Technologie und KI“ sollte man jedenfalls dabei sein. Zum Vergleich: Nur ein Viertel glaubt an den Investmenttrend Gesundheit, der damit den weit abgeschlagenen Platz 2 aller Trends, die man 2024 nicht verpassen sollte, belegt. Vielleicht gab’s die attraktiveren Trends nicht in der Auswahl? Falls ja, sorry dafür.

(Geo-)Politische Risiken

Relativ offen bleibt die Frage, ob sich Börsianer auch 2024 mit geopolitischen Krisen beschäftigen werden müssen. Immerhin sagen 47 % der Umfrageteilnehmer, dass sie den Aktienmärkten – selbst im Falle einer Eskalation – nicht schaden werden. Nur knapp 29 % rechnen mit einer Verschlimmerung der Lage, die die Kurse belastet. Allerdings gaben 24 % der Umfrageteilnehmer an, dazu keine Prognose abgeben zu wollen.

Daneben steht uns 2024 mit den US-Präsidentschaftswahlen auch ein politisches Risiko ins Haus. Nach aktuellem Stand dürften Donald Trump und Joe Biden erneut aufeinandertreffen. Die gute Nachricht: Die wikifolio Community hält sich größtenteils an die Börsenweisheit „Politische Börsen haben kurze Beine“ – 42 % sagen, es ist egal, wer gewinnt. Weitere knapp 30 % hoffen schlichtweg, dass es keiner der beiden wird. Darauf folgen die Biden-Fans (20%) und abgeschlagen die Trump-Befürworter. Nur 8 % sagen „Let’s make the stock market great again“.

