Auf wikifolio.com ist die Microsoft -Aktie Anfang des neuen Jahres in 1283 investierbaren wikifolios vertreten – das sind 13,5 Prozent. Damit ist der US-Softwarehersteller auf der Social-Trading-Plattform jedenfalls eines der beliebtesten Unternehmen überhaupt.

„Microsoft ist fast schon ein Muss für jedes Langfristdepot“, sagt Christian Jagd ( Portfoliomatrix ), der die Aktie auch in seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend hält. Seine Begründung leuchtet ein: „Mit seinen vielen Standbeinen in der digitalen Welt, vom allgegenwärtigen Betriebssystem Windows über die Officeprodukte, dem Gaming bis hin zu den Cloudangeboten dominiert man viele zukünftige Wachstumsmärkte.“

Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +428,9 % seit 25.03.2014

-28,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 39.751.582,00 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 20,5 Prozent

Sascha Woide ( Aussteiger2012 ) ist für sein wikifolio Software und Hardware im neuen Jahr bei der Microsoft-Aktie eingestiegen. Er kommentiert: „Microsoft ist der erste Neueinstieg in eine Aktie in diesem Jahr. Nach den starken Covidjahren stagnierten Umsatz und Gewinn in den letzten drei bis vier Quartalen. Der Kurs hat korrigiert und damit besteht meiner Meinung nach nun wieder Kurspotenzial. Die Produkte sind nahezu unersetzbar und Aktienrückkäufe sollten den Kurs stützen.“ Der Trader rechnet mit einem Gewinn pro Aktie von 13,5 US-Dollar in 2025. Er summiert: „Bei der gesunden Bilanz und meiner Meinung nach wenig Risiko betrachte ich ein KGV von 25 als fair und komme damit auf ein Kursziel von 337,5 Dollar in 2025.“

Software und Hardware Aussteiger2012 DE000LS9SUC1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +83,3 % seit 04.01.2019

-24,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 30.239,55 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 15,4 Prozent

KI, Cybersecurity und mehr

Zuletzt berichteten Medien, Microsoft plane eine milliardenschwere Beteiligung im Bereich künstlicher Intelligenz. Der Softwarehersteller wolle zehn Milliarden Dollar in OpenAI investieren und sich damit 49 Prozent an dem Anbieter der Chatbot-Software ChatGPT sichern. ChatGPT ist eine Software, die eine Konversation mit einem Menschen simuliert. So können Nutzerinnen und Nutzer Fragen eintippen, auf die das Programm in natürlicher Sprache antwortet. Es kann aber auch auf Grundlage einiger Eckpunkte eigene Texte erstellen. Außerdem ist Microsoft mittlerweile auch im Bereich Cybersecurity, einem weiteren Wachstumsmarkt unterwegs, wie wikifolio Trader Dirk Althaus ( techguru ) im Gespräch mit Jessica Schwarzer kürzlich erklärte. Das Video dazu gibt’s auf der Detailseite zum wikifolio Cybersecurity Innovators . Sehenswert!

