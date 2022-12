Moderna und Merck & Co. machen große Hoffnungen

Der jüngste Kurssprung mit dem Überwinden mehrerer Widerstände habe die charttechnische Ausgangslage weiter verbessert. Wenn sich der Ausbruch zum Monatsende hin als nachhaltig erweist, bestünde rechnerisch ein „kalkulatorisches Anschlusspotenzial“ von rund 80 Dollar.

Aktuell notiert die Aktie bei 209 Dollar bzw. 195 Euro. Im Vergleich zum Schlusskurs am Montagabend ist das ein Aufschlag von 27 Prozent. Auslöser dieser Wertsteigerung war die Nachricht über positive Studienergebnisse bei der Entwicklung eines auf mRNA-Biotechnologie basierenden Krebsimpfstoffs in Verbindung mit einem Mittel von Merck & Co.

Mit der entsprechenden Kombinationsbehandlung soll nach einer Hautkrebsoperation das Wiederauftreten des malignen Melanoms verhindert werden. In einer klinischen Studie sei das Risiko von Rückfall oder Tod um 44 Prozent reduziert worden, wobei die Überprüfung durch unabhängige Wissenschaftler noch ausstehe. Die Wirkung soll nun anhand einer neuen, größeren Studie weiter untersucht werden. Zudem planen die Unternehmen, den Impfstoff und das Krebsmedikament auch an anderen Krebsarten zu erproben. Das bescherte dem Aktienkurs von Moderna neue Fantasie.

Voller Fokus auf Impfstoffe

Große Freude bereitet diese Entwicklung dem Wiener Investmenthaus Centris Capital. In deren wikifolio Corona Vaccine Candidates ist die Aktie von Moderna mit einem Depotanteil von 5,5 Prozent aktuell die größte Position. Zudem wurde der Bestand am Freitag gerade erst aufgestockt. In Summe liegt der Trader hier mit 53 Prozent im Plus. Das im Frühjahr 2020 eröffnete Musterdepot kommt insgesamt auf eine Wertsteigerung von 80 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 25 Prozent. Der bisherige Maximalverlust liegt zudem lediglich bei 26 Prozent. Im dem recht breit gestreuten Portfolio setzt der Trader auf Unternehmen, die an der Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeiten. Die Aktie von Merck & Co ist ebenfalls vertreten.

Corona Vaccine Candidates CentrisCapital DE000LS9PXQ1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +76,3 % seit 22.04.2020

-9,7 % 1 Jahr 0,52 × Risiko-Faktor

EUR 521.790,05 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 25,1 Prozent

Relative Stärke und Börsenstimmung

Michael Kranich ( bumblebe) geht bei seinem wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte komplett anders vor. Er sucht an den amerikanischen Aktienmärkten gezielt nach Titeln, die eine relative Stärke gegenüber ihrem Index aufweisen. Bei der Berechnung verwendet der Trader einen eigenen Algorithmus. Investiert wird in die entsprechenden Aktien aber nur, wenn die anhand von vier unterschiedlichen Indikatoren ermittelte Börsenstimmung grünes Licht anzeigt. Das scheint aktuell zumindest größtenteils der Fall zu sein, denn das Portfolio ist zu immerhin 41 Prozent mit Einzelwerten bestückt.

Auch Moderna ist seit gut einem Monat Bestandteil des Depots, wobei der letzte Zukauf erst am vergangenen Freitag erfolgte. Gerade rechtzeitig, um an der anschließenden Rally im vollen Umfang partizipieren zu können. Das wikifolio hat Anfang November gerade ein neues Allzeithoch erklommen. Die Gesamtperformance seit dem Herbst 2017 beträgt 72 Prozent oder elf Prozent im Jahresdurchschnitt. In diesem Kalenderjahr ist der Kurs um fünf Prozent gestiegen. Beachtlich ist vor allem auch der durchgängig bei unter 19 Prozent gehaltene Maximum Drawdown des wikifolios.

Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte bumblebe DE000LS9MUG5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +70,8 % seit 13.09.2017

+6,8 % 1 Jahr 0,37 × Risiko-Faktor

EUR 839.902,22 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,9 Prozent

