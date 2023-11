Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Morphosys-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Im Unterschied zum DAX-Titel sind solche Kursausschläge bei dem SDAX-Vertreter aber fast schon Normalität. Nichtsdestotrotz rückte die Aktie im Anschluss an den Mini-Crash verstärkt in den Fokus der wikifolio Trader. Mit 522 Trades und 360 Käufen (69 Prozent) zählte die Aktie in den vergangenen sieben Tagen sogar zu den Top-3 der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Auslöser des Absturzes waren die am späten Montagabend veröffentlichten Ergebnisse einer Phase-III-Studie für die Behandlung von Myelofibrose mit dem Medikament Pelabresib. Dabei handelt es sich um eine lebensbedrohliche, chronische Erkrankung des Knochenmarks, weshalb die Studie nicht nur an der Börse mit großem Interesse verfolgt wurde. Die Ergebnisse waren dann aber leider ernüchternd, auch wenn Morphosys selbst in der Überschrift von einer „statistisch signifikanten Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens“ und einem „starken positiven Trend bei der Symptomreduktion“ berichtet hat. Zudem wurden die Ergebnisse direkt danach als „überzeugend“ beschrieben.

Kurshalbierung über Nacht

Genau das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Aktie noch am selben Abend bei Lang & Schwarz im Hoch zu 30,82 Euro gehandelt wurde. Das bedeutete einen Aufschlag von fast 44 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Beim genaueren Hinsehen bemängelten die ersten Analysten dann aber, dass zwar das primäre Studienziel erreicht, die sekundären Studienziele aber verfehlt wurden. Dadurch wird das Medikament, für das Morphosys trotzdem die Zulassung in Europa und den USA beantragen will, wohl nicht das erhoffte Marktpotenzial ausschöpfen können. Infolgedessen eröffnete die Aktie am Dienstagmorgen mit einem kräftigen Abschlag bei gut 15 Euro. Derjenige, der am Montagabend voller Hoffnung eingestiegen war, hat seinen Kapitaleinsatz damit über Nacht halbiert.

Nahezu halbiert wurde auch das Morphosys-Kursziel von Goldman Sachs, und zwar von 33,50 auf 17,50 Euro. Andere Analysten sind noch etwas optimistischer, was aber nicht unbedingt etwas heißen muss. So hat sich das Konsens-Kursziel in den vergangenen drei Jahren vom Trend her im Einklang mit der Aktie gen Süden bewegt. Im Oktober 2020 sahen die Banken den fairen Wert noch bei 135 Euro. Jetzt bewegen wir uns laut aktien.guide im Bereich um 33 Euro, wobei wahrscheinlich längst noch nicht alle Experten ihre Neuberechnungen abgeschlossen und/oder veröffentlicht haben.

Rein und raus mit Applaus

Auf wikifolio.com stand die Aktie nach dem Kursrutsch vor allem bei kurzfristig orientierten Tradern wie Christian Scheid ( Scheid ) auf dem Einkaufszettel. In dessen auf Allzeithoch notierendem wikifolio Special Situations long/short spekulierte der Finanzjournalist gleich mehrfach erfolgreich auf einen Erholung des Aktienkurses. Dabei verbuchte er Gewinne zwischen zwei und gut sechs Prozent. Auch der bislang letzte Trade verläuft erfolgreich, wie das Plus von derzeit rund zwei Prozent bei dem noch verbliebenen Restbestand zeigt.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +642,0 % seit 09.11.2013 EUR 2.639.837,59 Investiertes Kapital +11,6 % Performance (1 J) 11,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22,1 Prozent

Das von Holger Heidhof ( MerlotHolger ) betreute und bislang auch sehr erfolgreiche wikifolio TanTeo Torpedo Invest befindet sich nach einer Herbst-Korrektur auch schon wieder mit großen Schritten auf dem Weg zu neuen Rekorden. Die mit rund vier Prozent gewichtete Morphosys soll dabei helfen. Eingestiegen ist der Trader direkt am Dienstag mit dem Hinweis, dass er die Situation zwar nicht einschätzen könne, den Kursrückgang von fast 30 Prozent aber als „sehr übertrieben“ ansieht. Aus diesem Grund soll die Position „sehr vorsichtig weiterlaufen und rein spekulativ sein mit engen Stopps“. Zudem plant der Trader (je nach Situation) kurzfristig Gewinne mitzunehmen. Stand jetzt ist er bei Morphosys aber noch investiert.

TanTeo Torpedo Invest MerlotHolger DE000LS9TRD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +467,8 % seit 30.03.2020 EUR 967.612,44 Investiertes Kapital -1,3 % Performance (1 J) 35,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +60,5 Prozent

