Neue investierbare Wikifolios KW 14

Diese Woche haben wir 39 neue wikifolios emittiert. Damit gibt es mittlerweile 434 an der Börse Stuttgart gelistete wikifolios mit eigener ISIN!

AlexHaering

Der Trader „AlexHaering“ investiert in ETFs verschiedener Regionen und Branchen. Performance seit Beginn: +4,29%.

Divstar01

Der Trader „Divstar01“ investiert hauptsächlich in Rententitel und konservativ ausgerichtete ETFs und Fonds. Performance seit Beginn: +0,42%.

AlexHaering

In diesem wikifolio investiert „AlexHaering“ in Unternehmen bei denen er nach fundamentaler Analyse Wachstumschancen Chancen sieht. Performance seit Beginn: +1,85%.

Barbara55

Die Traderin „Barbara55“ investiert nach einem kurzfristigen technischen Ansatz in Aktien, ETFs und Fonds. Performance seit Beginn: +1,85%.

FutureTech

Der Trader „FutureTech“ investiert auf verschiedenen Zeitebenen in DAX-Werte. Performance seit Beginn: +3,27%.

DerAnleger

In diesem wikifolio investiert „DerAnleger“ in Aktien, weltweit, nach einem fundamentalen Ansatz. Performance seit Beginn: +16,82%.

AnLu

Der Trader „AnLu“ investiert in Aktien möglichst wertstabiler Unternehmen. Performance seit Beginn: +3,82%.

TulipTrader

Der Trader „TulipTrader“ führt ein diversifiziertes wikifolio aus DAX-Werten. Performance seit Beginn: +2,62%.

MGHolly

Der Trader „MGHolly“ handelt Aktien und ETFs nach einem technischen Ansatz. Performance seit Beginn: +10,78%.

dividendenstar

Der Trader „dividendenstar“ führt ein wikifolio bei dem er Aktien kauft die eine hohe Dividende versprechen. Performance seit Beginn: +21,78%.

Ereignis

Der Trader „Ereignis“ sucht in seinem wikifolio nach unterbewerteten Titeln und investiert langfristig in diese. Performance seit Beginn: +9,74%.

Wochentrader

Der Trader „Wochentrader“ handelt DAX ETFs und Fonds nach einer Trendfolgestrategie. Performance seit Beginn: +5,63%.

Quanter

Der Trader „Quanter“ konzentriert sich bei seinem wikifolio auf Dividenden-starke Aktien des DAX und MDAX. Performance seit Beginn: +2,15%.

Trident

Der Trader „Trident“ handelt gehebelte ETFs des Euro Stoxx 50 und des Bund-Futures. Performance seit Beginn: -1,68%.

CDVInvest

Der Trader „CDVInvest“ handelt Aktien am deutschen Markt und achtet hierbei auf fundamentale sowie technische Kennziffern. Performance seit Beginn: +5,48%.

Barion

Das Ziel des Traders „Barion“ ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Kursentwicklung sowie Dividenden über verschiedene Anlageklassen. Performance seit Beginn: +2,43%.

STS

Der Trader „STS“ kauft fundamental günstig bewertete Aktien und sichert diese bei Bedarf durch ETFs ab. Performance seit Beginn: +3,33%.

VolkerPrintz

Der Trader „VolkerPrintz“ investiert in defensive Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und stabiler Dividenenpolitik. Performance seit Beginn: +9,16%.

richindustries

Der Trader „richindustries“ investiert in Unternehmen die die Grundbedürfnisse des Menschen decken. Performance seit Beginn: -5,01%.

TradeStrategy

Der Trader „TradeStrategy“ handelt sowohl langfristig wie auch kurzfristig Aktien und ETFs, hauptsächlich des deutschen Marktes. Performance seit Beginn: +0,75%.

Colibri

Der Trader „Colibri“ investiert in internationale Unternehmen mit soliden Geschäftsmodell. Performance seit Beginn: +4,76%.

DerAnleger

Der Trader „DerAnleger“ investiert in weltweite Aktien mit guter Dividende und solidem Wachstum. Performance seit Beginn: +4,82%.

vPDaniel

Ziel der Anlagepolitik von "VpDaniel" ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs durch Engagement vorwiegend in bodenschatzbezogene Finanzinstrumente zu generieren. Performance seit Beginn: -1,96%.

Divstar01

Der Trader „Divstar01“ investiert in in diesem wikifolio in renditestarke Dividendentitel. Performance seit Beginn: +2,27%.

Schutz

Der Trader „Schutz“ investiert in Titel mit guten fundamentaler Kennzahlen und externer Analystenbeurteilungen. Performance seit Beginn: +6,51%.

Speculative7

Der Trader „Speculative7“ investiert in Titel die potentiell unterbewertet sind. Performance seit Beginn: +10,42%.

captaintrader

Das Ziel des Traders „captaintrader“ ist es mit Insidertrades (Directors Dealings) Positionen aufzubauen und daran zu partizipieren. Performance seit Beginn: +0,56%.

Speculative7

Der Trader „Speculative7“ investiert in Titel die potentiell unterbewertet sind. Performance seit Beginn: +10,42%.

Colibri

In diesem wikifolio investiert der Trader „Colibri“ in Titel die ein altes Kurshoch überwinden. Performance seit Beginn: +2,03%.

Blackswan

Der Trader „Blackswan“ kauft für dieses wikifolio Titel die sich rund 50% von Ihren Höchstständen entfernt haben und setzt auf einen Turnaround. Performance seit Beginn: +1,30%.

Ralpfinator

Der Trader „Ralpfinator“ investiert bei diesem wikifolio in Unternehmen die Produkte herstellen die Spaß machen oder mit Laster behaftet sind. Performance seit Beginn: +2,13%.

WHubrich

Der Trader „WHubrich“ investiert in ETFs des MSCI World TRN Index, Emerging Markets und Deutschland. Performance seit Beginn: -0,63%.

RobertSchroeder

Der Trader „RobertSchroeder“ investiert in Aktien und ETFs von deutschen und internationalen Unternehmen und wendet dabei Charttechnik und Sentimentanalyse an. Performance seit Beginn: -2,92%.

HolgerKopp

Der Trader „HolgerKopp“ handelt den Dax über ETFs Long und Short im kurzfristigen Bereich. Performance seit Beginn: +3,02%.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.