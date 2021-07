Frisches Kapital für Nordex sorgt für Diskussionen unter Analysten und Tradern

Die Aktie verlor daraufhin am vergangenen Donnerstag rund 13 Prozent an Wert, auch weil viele Analysten mit diesem Schritt nicht gerechnet hatten. Nordex hatte schon im Dezember das Kapital erhöht, was immer auch zu einer Verwässerung des Gewinns je Aktie führt. Schätzungen und Kursziele wurden dementsprechend vielfach nach unten revidiert. Doch es gibt auch positive Stimmen. Die Strategen von Metzer etwa haben den fairen Wert der aktuell bei 17,50 Euro notierenden Aktie sogar auf 28 (von zuvor 27) Euro angehoben. Durch die jetzt deutlich steigende Eigenkapitalquote und die höhere Nettoliquidität sollte Nordex nach Ansicht der Analysten in der Lage sein, die wohl vor allem in den USA in Einzelfällen bestehenden Kundenzweifel an der Kreditwürdigkeit auszuräumen, was sehr positiv zu werten sei. Dass die Aktie die charttechnische Unterstützung bei 17 Euro bislang nicht unterschritten hat, dürfte zudem an positiven Nachrichten zu den Auftragseingängen liegen.

Unterbewertet und aussichtsreich

Trotz allem liegt der Kurs aktuell immer noch 40 Prozent unter den erst im April markierten Jahreshochs. Patrick Holbach ( TradeEd ) hat die gesunkenen Kurse heute genutzt, um seine Nordex-Position in dem wikifolio Tech und Trend Global Gold weiter aufzustocken. „Nordex hat den Megaauftrag in Australien zum Abschluss gebracht. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie löst sich langsam von den jüngsten Tiefs nach der Kapitalerhöhung“, schrieb der Trader, der seit Anfang 2019 eine Performance von 50 Prozent verbucht. Für sein Portfolio sucht er nach aussichtsreichen Technologie-, Zukunfts- und Trend-Unternehmen verschiedener Sektoren und will damit eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko generieren. Den Windanlagen-Spezialisten hält er aktuell für unterbewertet, wie sein Kommentar vor wenigen Wochen belegt: „Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex liegt bei einem Wert von 13,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche ‚Elektrische Ausrüstung‘ (KGV von 40,18) unter dem Durchschnitt (ca. 66 Prozent)“. Zu diesem Zeitpunkt notierte die Aktie auf demselben Niveau wie heute. Von daher passt der Zukauf heute zu seiner damaligen Einschätzung.

Tech und Trend Global Gold TradeEd DE000LS9QWU3

+9,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 10.688,44 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 19,4 Prozent

Erfolgreicher Analyse-Dreiklang

Ganz anders bewertet Wilhelm Reuss ( wayne7 ) die Situation: „Etwas enttäuschend war das Timing bei Nordex. Nachdem das Unternehmen einen Großauftrag von Windturbinen mit einer Gesamtleistung von mehr als 314 Megawatt (MW) meldete, konnte die Aktie direkt nach dem Kauf schnell zulegen, jedoch gingen die Buchgewinne durch eine überraschende Kapitalerhöhung verloren“. In seinem wikifolio Aktien-Werte First hat er sich daraufhin noch am selben Tag von der Aktie getrennt und kleine Verluste realisiert. Der Performance seines aktuell nur zu 70 Prozent investierten Musterdepots hat das nur einen sehr geringen Schaden zugefügt. Bei einem relativ geringen maximalen Drawdown von gut 20 Prozent konnte er seit Anfang 2015 eine jährliche Durchschnittsrendite von 21 Prozent erwirtschaften. Im laufenden Jahr gelang ihm sogar schon nach sechs Monaten ein Plus in dieser Größenordnung. Bei der Auswahl der Aktien achtet der erfahrene Trader auf einen Dreiklang aus Story, fundamentalen Kennzahlen und Chartanalyse. Aktuell hört sich das aus Sicht der Investoren richtig gut an.

Aktien-Werte First wayne7 DE000LS9HNU1

+41,9 % 1 Jahr 1,72 × Risiko-Faktor

EUR 646.870,59 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 20,9 Prozent

