Northern Data überrascht dieses Mal positiv

In dieser Woche nun meldete Northern Data für viele überraschend, dass man das uneingeschränkte Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2020 erhalten habe. Zudem wurde die 2021er-Prognose (Umsätze zwischen 180 und 220 Mio. Euro, EBITDA zwischen 100 und 125 Mio. Euro) bestätigt. Der Aktienkurs schoss daraufhin in die Höhe. Aktuell notiert der Nebenwert bei rund 88 Euro. Gegenüber dem Tief hat sich der Kurs damit schon wieder mehr als verdoppelt. Wie gesagt, ein bewegtes Börsenleben, das noch nicht zu Ende ist.

Darauf vertrauen auch die Vermögensverwalter von SIGAVEST . Sie halten die Aktie von Northern Data seit knapp einem Jahr in ihrem wikifolio VV Aktien flexibel . Trotz der wilden Kursschwankungen haben sie dem Titel stets die Treue gehalten, was mit einem aktuellen Kursplus von über 50 Prozent belohnt wird. Über die neuesten Nachrichten des Unternehmens haben sich die Anlageprofis natürlich sehr gefreut, auch wenn der Kommentar dazu eher sachlich ausfiel: „Northern Data erhält uneingeschränktes Testat für den Jahresabschluss 2020. Das treibt den Kurs heute an.“

Patrick Möller ( GermanAllCap ) befindet sich mit seinem wikifolio GermanAllCap - Fokus Nebenwerte gerade noch in der Konsolidierungsphase, nachdem hier im Frühjahr neue Rekorde erreicht wurden. Mit einer Verdoppelung des Startwertes und einer durchschnittlichen Jahresperformance von 12,1 Prozent ist das Ziel („durch Stock-Picking versuchen, überdurchschnittliche Renditen – Index-Outperformance - zu erzielen“) bislang aber trotzdem erfüllt worden. Auch dank Northern Data, die mit 13 Prozent Depotanteil die Top-Holding in dem Depot sind. 42 Prozent liegt der Trader hier vorne, auch weil er sich von den vielen negativen Meldungen nicht hat verunsichern lassen. Schon vor einem Monat hatte er darauf verwiesen, dass die 2020er-Zahlen nur eine „untergeordnete Rolle“ spielen, da sich das Geschäftsmodell stark gewandelt habe. „Mit einem geschätzten Cash-Bestand von rund 300 Mio. Euro und einem zu erwarteten EBITDA in 2021 von 100 mit 120 Mio. Euro halte ich die Aktie für deutlich unterbewertet und bleibe investiert“, schrieb Möller. Den testierten Abschluss bewertet er als „wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Klarheit und Verlässlichkeit“.

