PNE Wind profitiert von positiven Marktgerüchten

Solche Kursverläufe sieht man im aktuellen Umfeld nicht mehr allzu häufig. Im laufenden Jahre hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Auch das ist außergewöhnlich. Beflügelt wird der Titel durch positive Analystenstudien. Warburg Research hat das Kursziel gerade deutlich von 17,80 auf 26,20 Euro angehoben. Aktuell notiert PNE bei ca. 21 Euro. Zusätzliche Fantasie resultiert durch die Tatsache, dass Großaktionär Morgan Stanley nach missglücktem Übernahmeversuch sein Aktienpaket (knapp 40 Prozent) loswerden möchte. Zuletzt wurden Gerüchte gestreut, wonach es mehr als fünf Interessenten gäbe und ein Preis von 25 Euro als Untergrenze gelte. Kein Wunder, dass auf dem aktuellen Niveau kaum jemand verkaufen möchte.

Ganz nach dem Geschmack des Trendfolgers

Florian Schneider ( Saftman) hält sich mit größeren Investments in seinem wikifolio Trendfolge nach Levy seit längerem zurück. Die Cashquote von 93 Prozent belegt das. Bei PNE Wind hat der auf Aktien mit einer hohen relativen Stärke setzende Trader jedoch eine Ausnahme gemacht. Mit fast fünf Prozent Anteil ist sie der einzig wirklich nennenswert vertretene Depotwert. Das Kursplus von 34 Prozent gibt ihm bislang Recht. In einem aktuellen Kommentar erklärt er anhand von PNE noch mal seine Vorgehensweise: „So lange die Aktie die Haltensvoraussetzungen erfüllt, bleibe ich Long. Lediglich die Positionsgröße kann variieren. Auf was werde ich achten? Optimalerweise verläuft der Trend steil, aber geordnet weiter nach oben. Möglich wäre auch ein Climax Top (Kaufpanik), das ich dann zur Reduzierung nutzen würde. Nach unten ist die von HSBC erwähnte Marke bei 19,50 Euro tatsächlich wichtig, aber spätestens mit Veröffentlichung dieser Analyse zu offensichtlich“.

Das vor gut sieben Jahren eröffnete Portfolio hat seit dem Hoch Anfang 2021 kontinuierlich an Wert verloren, wobei sich die Einbußen bislang in Grenzen halten. Der maximale Drawdown liegt bei 23 Prozent. Dank der in den Jahren davor sehr starken Kursentwicklung liegt die durchschnittliche Jahresperformance bei immer noch sehr attraktiven 15,5 Prozent, was in Summe ein Kursplus von 182 Prozent bedeutet.

Trendfolge nach Levy Saftman DE000LS9LV13 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +182,5 % seit 08.09.2015

-3,1 % 1 Jahr 0,16 × Risiko-Faktor

EUR 201.602,92 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,5 Prozent

„Gebe kein Stück aus der Hand“

Auch in dem ebenfalls mit einem hohen Cashbestand (aktuell über 80 Prozent) ausgestatteten wikifolio Special Situations long/short von Christian Scheid ( Scheid) ist die PNE-Aktie die größte Position. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern, wie das jüngste Statement des erfolgreichen Traders (23 Prozent p.a. Performance seit gut neun Jahren) klar macht: „In den ersten neun Monaten steigerte PNE den Umsatz um mehr als 40 Prozent auf 76,7 Mio. Euro. Der Ausbau des Windpark-Portfolios in Kombination mit den hohen Entgelten kompensierte die Mehraufwendungen für gestiegene Materialkosten. Daher blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 21,1 Mio. Euro sogar zwei Drittel mehr hängen. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, die ein Ebitda von 20 Mio. bis 30 Mio. Euro vorsieht. Nach neun Monaten ist das untere Ende der Spanne bereits überschritten. Konzernchef Markus Lesser verwies allerdings auf die noch fehlenden Details zur von der EU-Kommission und der Bundesregierung geplanten Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen. Wegen des laufenden Übernahmeprozesses gebe ich kein Stück aus der Hand“.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +565,5 % seit 09.11.2013

+3,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.784.895,77 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 23,3 Prozent

