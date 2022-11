Energie-Infrastruktur-Lösungen sind heiß gerade begehrt

Dort soll über Transportschiffe künftig Flüssigerdgas angeliefert und in seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand zurückversetzt werden. Die Bundesregierung bezeichnet die Maßnahme als wichtigen Schritt zur Sicherung der Energieversorgung und Verringerung der Abhängigkeit von Russland. Prompt geht alles ganz schnell und unkompliziert. Ein halbes Jahr hat es nur gedauert.

Mit beteiligt an dem Bau war auch die börsennotierte Firma Friedrich Vorwerk. Das mittelständische Familienunternehmen bietet Infrastruktur-Lösungen für Erdgas, Strom und Wasserstoff an und war bei dem Projekt für einen Teil der Anschlussleitung für das LNG-Terminal verantwortlich. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen um 52 Prozent gestiegene Erlöse und damit den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte. Der Auftragseingang lag sogar 72 Prozent über dem im Vorjahr erzielten Wert. Die Aktie konnte nach Veröffentlichung der Zahlen ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Seit dem Mitte Oktober markierten Korrekturtief ging es in der Spitze um über 50 Prozent bergauf. Zuvor war der Kurs allerdings in 1,5 Jahren auch um 70 Prozent gefallen.

Trader sieht eine „starke Unterbewertung“

In dem von Horst Alber ( Alber) betreuten wikifolio Ethisch-ökologischer Mix ist die Aktie mit einem Depotanteil von fast acht Prozent aktuell der drittgrößte Wert. Obwohl er nach den Quartalszahlen einige wenige Stücke verkauft hat (2,4 Prozent Gewinn), ist der Trader bezüglich der weiteren Kursentwicklung weiterhin sehr zuversichtlich: „Die Aktien von Friedrich Vorwerk konnten in dieser Woche kräftig zulegen. Die 9-Monatszahlen waren außerordentlich gut und konnten sämtliche Prognosen übertreffen. Trotz der Kurssteigerungen halte ich Vorwerk noch immer für stark unterbewertet und bleibe daher mit einer relativ großen Position investiert“. Das wikifolio befindet sich seit fast genau einem Jahr im Korrekturmodus. In den vergangenen Wochen gab es mal wieder eine stärkere Erholung. Vom Hoch ist der Kurs aber immer noch 25 Prozent entfernt. Mit seinem Fokus auf Aktien von Unternehmen, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, konnte der Trader seit dem Start Ende 2017 unter dem Strich trotzdem eine gute Performance von über 70 Prozent erzielen. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 12 Prozent.

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +73,8 % seit 29.12.2017

-23,0 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor

EUR 207.699,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,0 Prozent

„Ein großer Profiteur der Energiewende“

Stefan Krick ( Stevox) ist ebenfalls ein „Fan“ von Friedrich Vorwerk, weshalb er die Aktie auch frühzeitig in sein wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen aufgenommen hatte. Durch den Kursrückgang im Anschluss an das IPO im Frühjahr 2021, den der Trader als „zwischenzeitlich absurd“ bezeichnet, liegt er bei der Position aktuell aber mit 30 Prozent im Minus. Warum er von dem Unternehmen so überzeugt ist, hat er gerade in einem sehr ausführlichen Kommentar erläutert. Dabei kommt er zu folgendem Fazit: „Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, besteht für mich kein Zweifel, dass Friedrich Vorwerk ein großer Profiteur der Energiewende werden kann“. Darauf setzt Krick und hat daher gut vier Prozent des Kapitals in der Aktie investiert. Das bis Anfang 2021 phänomenal gelaufene wikifolio (in der Spitze +350 Prozent) liegt aktuell mit 110 Prozent im Plus, was immer noch einer starken Jahresperformance von 19 Prozent entspricht. Allerdings ist der maximale Drawdown mittlerweile auch schon auf 58 Prozent angewachsen.

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +112,0 % seit 06.07.2018

-27,6 % 1 Jahr 1,01 × Risiko-Faktor

EUR 13.159.102,18 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 18,8 Prozent

