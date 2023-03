PVA Tepla: Gründer steigt aus, Trader steigen ein

Zunächst konnte die Aktie des Halbleiterzulieferers am vergangenen Dienstag dank starker Q4-Zahlen und eines sehr optimistischen Ausblicks zweistellig zulegen. Flankiert wurde der Kursanstieg von positiven Kommentaren mehrerer Analysten, die bei ihren Gewinnschätzungen bislang allesamt zu konservativ gerechnet hatten. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an. Schon zum Wochenschluss mussten sämtliche Gewinne wieder abgegeben werden. Der Unternehmensgründer und langjährige Vorstandschef Peter Abel hat sich komplett aus der Firma zurückgezogen und zusammen mit seiner Familie zudem auch sämtliche Aktien von PVA Tepla veräußert. Der Verkaufspreis von 22 Euro lag dabei recht deutlich unter dem zuvor markierten Hoch bei 25,66 Euro. Mit dem Erlös von rund 65 Millionen Euro soll das Vermögen der Familie nun breiter gestreut werden.

An der Börse kam das alles andere als gut an. Positiv anzumerken ist, dass der Streubesitz nun bei 100 Prozent liegt, was zu Übernahmespekulationen führen könnte. Die wikifolio Trader sehen die Lage bei PVA Tepla grundsätzlich recht entspannt. Sie haben die Aktie zuletzt mehrheitlich in ihre Musterdepots aufgenommen. Die Kaufquote lag in den vergangenen sieben Tagen bei 77 Prozent. Mit insgesamt 303 Trades war der Titel zudem eine der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

PVA Tepla hat überragende Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 berichtet. Christian Scheid Scheid

Der als Finanzjournalist agierende und damit an der Börse quasi beheimatete Christian Scheid ( Scheid) hat die Turbulenzen am Freitag genutzt, um die SDAX-Aktie in mehreren Schritten in sein wikifolio Special Situations long/short aufzunehmen. Den Kursrutsch infolge des Anteilsverkaufs des Unternehmensgründers sah der Trader als eine gute Kaufgelegenheit an. In dem wikifolio ist die Aktie aktuell der zweitgrößte Depotwert.

Überzeugt haben Scheid vor allem die vorgelegten Ergebnisse, auf die er in seinem Kommentar detailliert eingeht: „PVA Tepla hat überragende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 berichtet. Demnach hat der Spezialist für Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie mit einem Umsatzplus von 32 Prozent auf rund 205 Millionen Euro und einem Anstieg des Ebitda um circa 30 Prozent auf etwa 30 Millionen Euro die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. 2023 soll es dank der weiter gut gefüllten Auftragsbücher beim Umsatz auf 240 bis 260 Millionen Euro und beim Ebitda auf 36 bis 40 Millionen Euro nach oben gehen. Analysten hatten bisher lediglich mit 218 respektive 34,5 gerechnet.“ Auch für den Gesamtmarkt scheint der Trader aktuell positiv gestimmt zu sein. Darauf deutet zumindest die Eröffnung einer gehebelten Long-Spekulation auf den DAX hin.

Nach Zahlen kennt der Wert kein Halten mehr. Es läuft besser als erwartet. Thorsten Mosel coblenztrade

wikifolio Trader Thorsten Mosel ( coblenztrade) hat schon vor drei Monaten eine etwas größere Position bei PVA Tepla aufgebaut. Trotz der jüngsten Verluste liegt er bei der Position in seinem wikifolio Leitwolf Multi Konzept aktuell mit fünf Prozent im Plus. Der Höhenflug nach den Zahlen freute ihn besonders: „Sagenhafter Anstieg. In wenigen Stunden Handelszeit nahezu 20 Prozent Wertzuwachs. Nach Zahlen gestern kennt der Wert aktuell kein Halten mehr. Im Zuge der aktuellen Korrektur kam PVA auch stark unter die Räder. Aber wie wir sehen, läuft es besser als erwartet.“

Das wikifolio liegt seit Herbst 2015 mit 100 Prozent im Plus – das entspricht einem Jahresschnitt von 10 Prozent. Mosel fährt hier eine recht flexible Anlagestrategie, mit der er bei reduzierten Schwankungen eine langfristig auskömmliche positive Rendite erzielen möchte.

