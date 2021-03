Rohstoff-Investments: Sinnvoll oder Zeitverschwendung?

Privatanleger haben allerdings eine Reihe von Möglichkeiten, um indirekt an den Kursentwicklungen von Industrierohstoffen zu partizipieren. Zunächst wären da Rohstoff-Futures. Bei Futures handelt es sich um börsengehandelte Derivate (Terminkontrakte). Im Kern funktioniert das so: Käufer und Verkäufer verpflichten sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem vorher festgelegten Preis, eine bestimmte Menge einer Ware zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Eine weitere Möglichkeit des Rohstoffinvestments sind Exchange Traded Funds (ETFs) oder Exchange Traded Commodities (ETCs). ETFs bieten hierbei die Möglichkeit in ganze Rohstoffkörbe, ETCs in einzelne Rohstoffe zu investieren. ETFs und ETCs kaufen und verkaufen hierfür laufend Futures. Eine genau Erklärung der beiden Produkte und ihrer Unterschiede, gibt es hier. Rohstoff-Aktien eignen sich ebenfalls, um indirekt an den Preisentwicklungen von Öl und Co. zu partizipieren.