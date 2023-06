SMA Solar: Verschnaufpause oder Beginn der Talfahrt?

Bereits Ende Mai analysierte Christian Scheid (Scheid) die Situation: „Bei SMA Solar sind die endgültigen Daten für das erste Quartal noch besser ausgefallen als vorläufig gemeldet. Die Umsätze stiegen um rund zwei Drittel auf rund 367 Mio. Euro. Angesichts des starken Jahresauftakts ist selbst die kürzlich erhöhte Prognose des Solartechnikspezialisten eher bescheiden. Doch lassen sich die Werte des ersten Quartals wegen verstärkter Investitionen nicht einfach aufs Gesamtjahr hochrechnen. Vielleicht auch deshalb kam es an der Börse zu Gewinnmitnahmen, nachdem das Ende April markierte Rekordhoch kurzzeitig nochmals übertroffen wurde.“ Während viele wikifolio Trader die nun Aktie verkaufen und Gewinne einstreichen, ist Scheids Fazit klar: „An schwachen Tagen ist der Nebenwert kaufenswert.“ In Scheids wikifolio Special Situations long/short ist die SMA-Solar-Aktie aktuell mit 2,6 % gewichtet.

Community-Inisghts: SMA Solar ungebrochen beliebt

Ein Blick auf den Beliebtheitsindikator der Aktie verrät, dass das Wertpapier seit Jahresbeginn durchgehend in 1,6 – 1,7 % der investierbaren wikifolios enthalten war. Das wikifolio Trading-Sentiment zeigt, dass bei SMA Solar in den letzten 12 Monaten die Käufe die Verkäufe konstant überwogen haben.

SMA-Solar-Aktie: Kursziel 2023

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.