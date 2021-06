Der Sonne entgegen: US-Solaraktie nimmt neuen Anlauf

Entsprechend denkt die Regierung Medienberichten zufolge zum Beispiel über eine Pflicht zur Installation von Solardächern für alle Neubauten nach. Im Bundesland Berlin tritt ein solches Gesetz Anfang 2023 bereits in Kraft. Doch nicht nur in Deutschland könnte der Solarmarkt in Schwung kommen. Vor allem in den USA erkennen immer mehr Verbraucher die Vorteile von Solarenergie, gerade mit Blick auf das vergleichsweise unzuverlässige Stromnetz in vielen Bundesstaaten. Die Analysten von Goldman Sachs raten deshalb bei ausgewählten Branchenplayern zum Einstieg. Dazu zählt auch das Unternehmen Sunrun, das Dienstleistungen und Produkte rund um die Solarenergie anbietet. Der Vorstand hatte zuletzt im Rahmen der Q1-Zahlen seine Jahresprognose angehoben und rechnet nun 2021 mit einem Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent. Spannung verspricht zudem eine Partnerschaft mit Ford .

Top-Trader wagt Einstieg im großen Stil

Die Aktie konnte die positiven Nachrichten zuletzt gut gebrauchen. Nach dem Anfang des Jahres markierten Allzeithoch bei über 100 US-Dollar war der Kurs um über 60 Prozent eingebrochen. Zuletzt konnte sich Sunrun wieder auf 50 Dollar erholen. wikifolio-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ) wertet diese Entwicklung positiv: „Aktuell wurde von Seiten des Chartbildes eine Seitwärtsbewegung in einen möglichen Aufwärtstrend verwandelt. Zumindest die Bollinger Bänder könnten dies andeuten.“ Er hofft zudem, dass sich in den USA eine Politik in Richtung Green Energy als fundamentaler Wachstumstreiber erweist. Unter dem Motto „SunRun - Run after the Sun?” hat er die Aktie gerade in mehrere seiner erfolgreichen und auch beliebten Musterdepots aufgenommen. In dem wikifolio UMBRELLA ist der Titel hinter Moderna die zweitgrößte Position. Der Trader setzt hier auf Aktien von Unternehmen mit einem seiner Meinung nach großem Innovationspotential. Das im Herbst 2012 aufgelegte Portfolio hat nach einem mehr als fulminanten Jahresstart etwas stärker korrigiert, befindet sich mittlerweile aber wieder auf dem Weg nach oben und kommt seit dem Jahreswechsel immer noch auf ein Plus von 29 Prozent. Die Gesamtbilanz ist mit einer jährlichen Performance von durchschnittlich 34 Prozent sowie einem maximalen Verlust von 35 Prozent ohnehin sehr beachtlich.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.250,2 % seit 16.09.2012

+88,1 % 1 Jahr 1,44 × Risiko-Faktor

EUR 11.950.317,97 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 34,2 Prozent

Ein Künstler an der Börse

Alexander Prier ( GutVerdienen ) ist im Vergleich dazu noch ein wikifolio-Jüngling. Sein wikifolio GREEN CRYPTO DeFi NFT Ripple FXs wurde im vergangenen November eröffnet und ist erst seit drei Wochen als Indexzertifikat investierbar. Der Real-Money-Trader hat aber schon reichlich Börsenerfahrung gesammelt und konnte in den ersten gut sieben Monaten bei diesem wikifolio bereits eine Performance von 65 Prozent generieren. Dabei profitierte er stark von dem Boom der Kryptowelt. Den Bereich sieht er ebenso als Zukunftsbranche wie den Sektor der regenerativen Energien. Deshalb hat Mitte Mai auch die Aktie von Sunrun Einzug in das Musterdepot gehalten. Der Trader liegt hier aktuell mit 19 Prozent im Plus. Der neben seiner Tätigkeit als Social Trader auch als Coach und Künstler arbeitende Prier will „Trends und unterbewertete Branchen erkennen, bevor der Markt sie hyped“.

GREEN CRYPTO DeFi NFT Ripple FXs GutVerdienen DE000LS9RQZ2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +66,5 % seit 11.11.2020

- 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 54.951,78 investiertes Kapital knapp 65 Prozent in 7 Monaten

Noch viele andere spannende Sachen über sich (und auch über Sunrun) hat der Trader vor drei Wochen in einem ausführlichen Interview verraten.

Die 10 meistgehandelten US-Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 AMC Entertainment US00165C1045 338.839,18 1493 48% 2 GameStop US36467W1099 135.815,83 642 39% 3 Curevac NL0015436031 443.464,01 623 54% 4 BioNTech US09075V1026 634.142,14 446 58% 5 RF Industries US7495521053 124.788,33 282 85% 6 Nvidia US67066G1040 366.326,73 270 53% 7 Apple US0378331005 2.137.082,81 267 53% 8 Sunrun US86771W1053 2.984.354,81 244 55% 9 Plug Power US72919P2020 182.724,95 231 61% 10 Amazon US0231351067 366.191,23 211 55%

