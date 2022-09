Talfahrt bei Kion geht weiter: Ist jetzt alles eingepreist?

Bei einem Unternehmen, dass jährlich über zehn Milliarden Umsatz generiert und nach eigenen Angaben von Megatrends wie Automatisierung, Urbanisierung, Nachhaltigkeit und E-Commerce profitiert, sollte damit doch eigentlich alles an möglichen negativen Nachrichten eingepreist sein. Doch weit gefehlt. Am Abend sprach Europas größter Gabelstaplerbauer dann eine satte Gewinnwarnung für das laufende Quartal aus. Die neuen Ziele für das Gesamtjahr lagen zudem noch mal deutlich unter den von den Analysten bereits stark gesenkten Konsensschätzungen. Als Reaktion darauf brach der Aktienkurs um weitere 30 Prozent ein.

Die Probleme von Kion im aktuellen Umfeld sind vielfältig. Durch die gestörten Lieferketten fehlen immer wieder Bauteile, was zu Verzögerungen im Produktionsablauf führt. Zudem leidet das Unternehmen in bestimmten Regionen unter dem generell immer öfter thematisierten Mangel an Fachkräften. Und dann sind da natürlich auch die in vielen Bereichen steigenden Kosten. Mangels entsprechender Klauseln in den Verträgen können die bislang nur in begrenztem Umfang an die Kunden weitergegeben werden. Im Ergebnis rechnet Kion im dritten Quartal beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit einem Verlust und im Gesamtjahr mit einem negativen freien Cashflow. Das hatten die Analysten in diesem Maße nicht erwartet. Dementsprechend wurden die Schätzungen überarbeitet und auch viele Kursziele gesenkt. Und trotzdem liegen diese immer noch weit über dem aktuellen Aktienkurs. Ganz nach dem Motto „Jetzt ist aber wirklich alles eingepreist“.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!

Mittelfristiges Kursziel: 100 Euro

Ähnlich denken wohl auch viele wikifolio-Trader. Die sonst eher stiefmütterlich behandelte Aktie von Kion war in den vergangenen sieben Tagen mit 160 Trades und 126 Käufen (79 Prozent) die am häufigsten gehandelte deutsche Aktie auf wikifolio.com. Sascha Woide ( Aussteiger2012) hat den MDAX-Titel seit Anfang des Jahres durchgehend in seinem wikifolio Software und Hardware. Vergangene Woche hat er den Einstiegskurs durch einen kleinen Nachkauf noch mal leicht verbilligt. Trotzdem liegt er mit der Position aktuell klar unter Wasser. Entsprechend sauer reagierte er auf die aktuelle Gewinnwarnung, zumal sich der Vorstandschef von Kion im April seiner Meinung nach noch relativ zuversichtlich gezeigt hatte. Nun hofft er auf ein Ende der schlechten Nachrichten: „Ich erwarte, dass Rob Smith, unter den aktuellen weltwirtschaftlichen Bedingungen, alle Karten auf den Tisch gelegt hat und keine weiteren negativen Überraschungen scheibchenweise verkündet.“

Das Depot des Traders weist seit dem Start Anfang 2019 ein Plus von 84 Prozent aus. Da die Emission des wikifolio-Zertifikats aber erst Ende des abgelaufenen Jahres erfolgte, steht hier ein Minus von 26 Prozent geschrieben. Auch dank Kion soll sich das in Zukunft ändern. Denn ähnlich wie die Analysten hält auch Woide große Stücke auf das Unternehmen: „Ich halte weiter an der Aktie fest, denn Kion ist keine 08/15 Bude. Die in einigen Jahren erhoffte EBIT-Marge von 10-12% halte ich bei normaler Weltwirtschaft für realistisch. Bei einem Umsatz von 12 Milliarden Euro könnte es ein EPS von etwa 6,90 Euro geben. Damit wäre ein Kurs von über 100 Euro drin.“

Software und Hardware Aussteiger2012 DE000LS9SUC1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +74,4 % seit 04.01.2019

-27,1 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 28.776,26 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 18,0 Prozent

Einstieg erst nach dem Kurseinbruch

Jörn Remus ( Nordmann2015) ist bei Kion erst jetzt (wieder) eingestiegen. Durch die gestern und heute erfolgten Käufe ist die Aktie aktuell die drittgrößte Position in seinem wikifolio Nordstern. Zu welcher der von ihm bevorzugten Kategorien („Zukunftsaktien, Wachstumsaktien und Megatrends“) er Kion zählt, wurde nicht kommuniziert. Sein Ansatz war bislang aber überaus erfolgreich. Seit Mitte 2015 gelang bei einem Maximalverlust von unter 30 Prozent eine jährliche Durchschnittsperformance von satten 24 Prozent.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +366,5 % seit 18.06.2015

+1,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.891.726,16 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +24,0 Prozent

Alle wikifolios mit Kion im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche