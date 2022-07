Podcast: Einstiegschancen nach dem Crash der Tech-Aktien?

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat auf Jahressicht zwischenzeitlich über 20 Prozent an Wert verloren. Das deutsche Pendant – der TecDax – hat ähnliche hohe Verluste erlitten. Tech-Aktien haben damit deutlich stärker korrigiert als der Gesamtmarkt. Viele Anleger stellen sich darum die Frage, ob Tech-Aktien jetzt kaufenswert sind. Genau darüber diskutieren die wikifolio Top-Trader Dirk Althaus ( techguru), Christian Thiel ( sparstrumpf), Markus Rimmelin ( audiophile) und Fabian Dreher ( uva) in der aktuellen Ausgabe des CashCocktail Podcast.

Dirk Althaus | techguru

Cybersecurity ist weit mehr als nur der klassische Virenschutz. Dirk Althaus weiß das und kauft seit Anfang 2017 die Besten, die die aufstrebende Branche zu bieten hat. Man nehme ein Trend-Thema gepaart mit Stock-Picking und einer Portion Flexibilität - fertig sind die Zutaten für das Top-wikifolio Cybersecurity Innovators. Damit hängt er sogar die US-Technologiebörse Nasdaq ab, die härteste Benchmark, die der Aktienmarkt zu bieten hat.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6
+221,6 % seit 02.01.2017

-18,2 % 1 Jahr 0,71 × Risiko-Faktor

EUR 16.050.109,42 investiertes Kapital

Christian Thiel | sparstrumpf

Christian Thiel zog aus, um nur die besten Aktien zu kaufen. Das hat er schon 2015 getan und im Rahmen seines Spiegel-Bestsellers „Schatz, ich habe den Index geschlagen“ auch zu Buche gebracht. Heute tut er es im wikifolio Global Champions. Außerdem berät er seit über 15 Jahren Singles und Paare in seiner eigenen Praxis und hat eine Vielzahl an Büchern zum Thema geschrieben – unter anderem „Wieso Frauen immer Sex wollen und Männer immer Kopfschmerzen haben“. Als psychologischer Berater kennt er sich auch mit dem „Angstgegner“ Aktie aus. Wer seine Bücher oder seinen Blog Großmutters Sparstrumpf liest, verliert diese Angst und nimmt seine Finanzen in die eigene Hand.

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8
+103,0 % seit 13.01.2016

-22,1 % 1 Jahr 0,70 × Risiko-Faktor

EUR 6.715.476,14 investiertes Kapital

Marius Rimmelin | audiophile

Die Kaffeemaschine bestellt selbständig die Filter nach, der Kühlschrank ordert die Milch, Autos fahren ohne Fahrer und in der Wohnung schließen sich Rollläden automatisch. SciFi? Nein, das Internet macht’s möglich. Genauer: Das Internet der Dinge – die Vernetzung physischer und virtueller Gegenstände. Marius Rimmelin setzt in seinem wikifolio Internet der Dinge | Technologie genau auf diesen Megatrend. Mit Giganten wie Microsoft und Nvidia oder deutschen Top-Firmen wie Infineon hat er seit Anfang 2016 den Wert des wikifolios mehr als verdoppelt.

Internet der Dinge | Technologie audiophile DE000LS9JQ14
+115,0 % seit 15.01.2016

-21,9 % 1 Jahr 0,80 × Risiko-Faktor

EUR 1.481.220,61 investiertes Kapital

Fabian Dreher | uva

Jeder zweite Deutsche ist ein Gamer. Egal, ob Mann oder Frau, jung oder alt. Ob mit Apps auf dem Weg zur Arbeit, gemeinsam mit der Familie an der Spielekonsole vor dem Fernseher oder online am PC. Fabian Dreher setzt seit 2015 in seinem wikifolio Online Gaming und E-Sports auf diesen weiter stark wachsenden Markt. Mit Erfolg: Die US-Technologiebörse Nasdaq hat er locker abgehängt. Und wie läuft’s im aktuell schwierigen Umfeld mit hoher Inflation und wirtschaftlicher Schwäche? Dreher glaubt an die Preissetzungsmacht der namhaften Player. Und setzt sicher auch auf den angeborenen Spieltrieb, der in jedem Menschen steckt.

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87
+180,9 % seit 23.11.2015

-9,4 % 1 Jahr 0,74 × Risiko-Faktor

EUR 253.103,76 investiertes Kapital

