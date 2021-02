Kanadische Cannabis-Aktie Tilray einmal mehr auf Höhenflug

Bei wikifolio.com zählen die Titel nach wie vor zu den am häufigsten gehandelten Wertpapieren, auch wenn - oder gerade weil - die Kurse von ihren Hochs jeweils deutlich zurückgekommen sind. Als mahnendes Beispiel, wie solche Short-Squeeze-Aktionen enden können, dient derweil die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray . Dessen Kurs war kurz nach dem Börsenstart im Sommer 2018 von 17 Dollar bis auf 300 Dollar hochgeschossen. Anschließend verlor die Aktie, trotz temporärer Erholungen, sukzessiv an Wert. Im Frühjahr 2020 kostete ein Anteilsschein nur noch 2,43 Dollar.

Ein Anstieg um 1000 Prozent

Von diesem Tief aus hat sich Tilray trotz nicht wirklich überzeugenden Geschäftszahlen mittlerweile allerdings fast verelffacht. Aktuell werden wieder gut 26 Dollar für eine Aktie des Unternehmens bezahlt, das aktuell in 16 Ländern Patienten und Verbraucher mit medizinischen Cannabis-Produkten versorgt. Ausgelöst wurde der neue Hype durch die angekündigte Fusion mit dem Kontrahenten Aphria im Dezember. Der Deal soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Zusammen kämen die beiden Player auf einen Marktanteil von fast 20 Prozent und wären damit die Nummer eins im Segment der Cannabis-Produzenten. Tilray meldete darüber hinaus, die französische Gesundheitsbehörde zu beliefern und eine Zulassung für den portugiesischen Markt erhalten zu haben. Die gesamte Branche wurde zudem von dem Wahlsieg der Demokraten in den USA und der damit verbundenen Hoffnung auf eine große Legalisierungswelle beflügelt.

Alles auf eine Karte

Darauf setzt womöglich auch Richard Dobetsberger ( Ritschy ), der die Tilray-Aktie in mehreren seiner erfolgreichen Musterdepots hält. Im wikifolio NoLimits kommt die Aktie auf einen Depotanteil von über 50 Prozent. Obwohl der Trader erst am Dienstag eingestiegen ist, liegt er bei der Position bereits mit 28 Prozent im Plus. „Aktuell scheint wieder mehr Phantasie in der Luft zu liegen“, kommentierte er die Aufnahme der Cannabis-Aktie, deren Notierung aktuell über dem höchsten Kursziel der Analysten liegt. Den hauptberuflich bei einem global agierenden Pharmakonzern tätigen Molekularbiologen scheint das aber nicht zu stören. Und die bisherige Kursentwicklung gibt ihm Recht. Das gilt auch für das wikifolio selbst. Dort wird bewusst wenig Wert auf Diversifizierung und Risikostreuung gelegt, weshalb nie mehr als vier unterschiedliche Unternehmen zeitgleich im Depot enthalten sein sollen. Das sorgt bisweilen zwar für größere Drawdowns (bis zu 46 Prozent bislang), aber eben auch für weit überdurchschnittliche Renditechancen. Gut 2800 Prozent oder 55 Prozent p.a. seit dem Frühjahr 2013 sprechen ebenso für sich wie das Plus von 42 Prozent seit Jahresbeginn.

Trend erkannt und zugeschlagen

Eine komplett andere Herangehensweise bevorzugt Torsten Maus ( TorstenMaus ) in seinem vor zwei Jahren eröffneten wikifolio TREND-SURFER. Er strebt eine positive Performance bei möglichst niedrigem Drawdown an. Bei einem Wertzuwachs von 40 Prozent sowie einem maximalen Verlust von lediglich acht Prozent ist ihm das bis heute eindrucksvoll gelungen. Die Tilray-Aktie ist in dem folgerichtig deutlich breiter gestreuten und aktuell nur zu gut 50 Prozent bestückten Portfolio die zweitgrößte Position. Der Ansatz, Börsentrends durch einen klassischen Trendfolgeansatz frühzeitig zu erkennen, um mittelfristig hohe Kursgewinne mit Einzelaktien zu erzielen, hat dem Trader bei Tilray bislang Gewinne von 33 Prozent beschert.

