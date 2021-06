Trend-Aktien mit Substanz

David Hauck ( Calvet ) zählt zu den erfahrensten Tradern auf wikifolio.com. Seit Anfang 2013 verwaltet er das wikifolio Calvet Research Bewertung&Trends . Hypes vertraut er darum nicht blind. Denn, obwohl er um das große Rendite-Potenzial von Trends weiß und dieses für sein wikifolio auch stets zu nutzen sucht, zählt am Ende nur eins: Seine persönliche fundamentale Analyse.

Diese beschreibt Hauck selbst wie folgt: „Die Auswahl der Werte erfolgt vor allem durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements. Dabei soll unter Verwendung von Kennzahlen auf Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsaussichten Wert gelegt werden.“ Hat sich Hauck einmal für eine Aktie entschieden, bleibt er ihr in der Regel lange treu. Wachsam bleibt er trotzdem. In regelmäßigen Checks überprüft er darum die individuelle Situation und das Umfeld seiner Investments.