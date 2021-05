Spielerisch zur Rendite

Kein Wunder also, dass etwa der deutsche Markt für digitale Spiele 2020 deutlich zugelegt hat. Der Gesamtumsatz mit Hard- und Software sowie dazugehörigen Online-Diensten stieg laut Marktforscher GfK um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt stiegen die Erlöse der Branche in Deutschland 2020 auf gut 8,5 Milliarden Euro – von 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2019. Im vergangenen Jahr spielten laut Statista 34 Millionen Deutsche zumindest gelegentlich Computer- und Videospiele. Besonders spannend: Gespielt wird in jeder Generation. Das Durchschnittsalter der Gamer ist mittlerweile auf mehr als 37 Jahre angestiegen, im Jahr 2014 waren die Spieler im Durchschnitt noch 31 Jahre alt. Inzwischen sind 15 Prozent aller Gamer mindestens 60 Jahre alt.