Historisch günstige Bewertung: Deutscher Autobauer als Schnäppchen?

Das gilt vor allem für die so genannten Zykliker, die von einem möglichen Abrutschen der Weltwirtschaft in eine Rezession wahrscheinlich besonders stark betroffen wären. Und wie das an der Börse so ist, wird dieses Szenario direkt mal vorweggenommen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Aktie von Volkswagen aktuell mit weniger als einem Drittel des Jahresumsatzes und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca. 4 bewertet wird. Das ist im historischen Vergleich schon sehr günstig.

Skeptiker werden allerdings zu Recht darauf verweisen, dass das KGV ganz schnell deutlich höher liegen kann, wenn die Gewinne zurückgehen. Deshalb ist die gerne verwendete Kennzahl auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aktuell gehen Vorstand und Analysten aber davon aus, dass die Gewinne in den kommenden Jahren sogar weiter steigen und nicht etwa einbrechen werden. Vielleicht auch deshalb war die Aktie von Volkswagen in den vergangenen sieben Tagen mit 79 Trades und 59 Käufen (75 Prozent) eine der am häufigsten gehandelten und dabei vor allem auch prozentual am meisten gekauften DAX-Werte auf wikifolio.com.

Das Auto der Zukunft ist vernetzt

Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE) setzt in seinem wikifolio Investment 4.0 bevorzugt auf Aktien von Firmen, die langfristig „von einer alternden Bevölkerung, einer zunehmenden Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung und Robotisierung profitieren“. Dass einem bei dieser Aufzählung mal Autohersteller in den Sinn kommen würden, hätte vor Jahren wohl auch niemand gedacht. Mittlerweile sieht das aber ganz anders aus. Und so ist die Stammaktie von VW auch Bestandteil dieses vor fünf Jahren eröffneten Musterdepots. Zur Wochenmitte hat der freiberuflich als Trader agierende Doktor der Wirtschaftswissenschaften die insgesamt aber nicht besonders stark gewichtete Position noch mal leicht ausgebaut. Das momentan von Impfstoffherstellern dominierte Portfolio kommt seit dem Start auf eine Performance von 45 Prozent oder 8,0 Prozent pro Jahr. Der Maximalverlust betrug in diesem Zeitraum nie mehr als 31 Prozent. Seite dem Jahreswechsel ging es um 9 Prozent abwärts.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +41,7 % seit 29.06.2017

-20,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.110.484,15 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 8,0 Prozent

Gute Nachrichten vom Kartellamt

Thomas Schuster ( Th96tr) hat für sein wikifolio Artificial Intelligence ebenfalls auf die Stämme der Wolfsburger zurückgegriffen, obwohl im DAX die Vorzüge notiert sind. Dass er bei dem Autohersteller aktuell mit 25 Prozent hinten liegt, hat an seiner positiven Einstellung zu dem Titel nichts geändert. Das belegen seine aktuellen Äußerungen: „Auch bei VW waren die letzten Monate kurstechnisch hart, obwohl der Newsflow immer noch unglaublich gut ist. Die Softwaretochter Cariad und Bosch hatten im Januar eine Allianz angekündigt, um die Entwicklung von selbstfahrenden Autos zu beschleunigen. Nun hat das Kartellamt Grünes Licht gegeben. VW ist mittlerweile zu meinem Favoriten rund um das Thema autonomes Fahren geworden“. Genau in diesem Segment sucht der Trader seit dem Herbst 2017 nach aussichtsreichen Marktführern. Bei einem maximalen Drawdown von 40 Prozent gelang ihm dabei im Jahresdurchschnitt eine Performance von 14 Prozent. In Summe ergibt das eine Wertsteigerung um 84 Prozent.

Artificial Intelligence Th96tr DE000LS9MQ43 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +86,1 % seit 03.10.2017

-19,2 % 1 Jahr 0,85 × Risiko-Faktor

EUR 248.462,04 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,8 Prozent

Alle wikifolios mit Volkswagen St. im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche

Alle wikifolios mit Volkswagen Vz. im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche