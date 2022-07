2G Energy und die Frage nach dem Gas

Dass Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in diesem Umfeld nicht zu den Anlegerlieblingen zählen, wird viele Leser auf den ersten Blick nicht überraschen. Bei 2G Energy ist die Sache aber deutlich komplexer. Hier betont der Vorstand schon länger, dass das Unternehmen nicht von russischem Gas abhängig ist. Gleichzeitig wird der Anstieg der Gaspreise sogar als positiv gewertet, weil es die Nachfrage nach alternativen Gasen wie zum Beispiel Wasserstoff beschleunigen dürfte. Das wiederum könnte zum Vorteil von 2G Energy werden, die sich als weltweiter Technologieführer bei Wasserstoffmotoren in stationären Anwendungen bezeichnen und nach eignen Angaben die hauseigenen Erdgas- Blockheizkraftwerke zu überschaubaren Preisen auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umrüsten können.

Um das alles noch mal in den Fokus zu rücken, hat das Unternehmen am Freitag seine Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende Jahr (Umsatz von 280 Mio. bis 310 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent) ebenso bestätigt wie die Zielsetzungen für die Jahre 2024 (Umsatz von 330 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent) und 2026 (Umsatz von 400 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,5 bis 10 Prozent). Der Rekordauftragsbestand von rd. 200 Mio. Euro dient als Basis für die Planungen. Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 266 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 6,7 Prozent generiert. Die Analysten von Metzler bezeichnen 2G Energy als Nutznießer der Erdgaskrise und errechnen ein Kursziel von 33,50 Euro. Im April hatte die Aktie dieses Niveau – bereinigt um den im Juni durchgeführten Aktiensplit - schon fast erreicht. Anschließend brach der Kurs bis auf gut 20 Euro ein. Aktuell notiert der SCALE-Titel bei gut 22 Euro.

Aktive Kommunikation wird positiv beurteilt

Die Trader bei wikifolio sind von den Aussichten der Aktie ebenfalls überzeugt, wie der Käuferüberhang (66 Prozent der durchgeführten Transaktionen) in den vergangenen sieben Tagen belegt. Lennart Marxen ( Moneyboxer) hat dabei seinen Bestand bei dem Nebenwert in dem wikifolio Smart Selection - Green noch mal leicht ausgebaut und gleichzeitig die seiner Meinung nach gute Öffentlichkeitsarbeit gelobt: „2G Energy hat zuletzt ordentlich gelitten und notiert immer noch knapp 30 % unter dem alten Hoch. Die Sorge ist wohl, dass 2G unter einem Gas-Embargo leiden würde. Heute hat 2G Energy eine Pressemitteilung raus gegeben, in der darauf eingegangen wird, dass derzeit die Nachfrage weiter stark ist. Die Prognose für dieses und die nächsten Jahre wird bestätigt“. Das wikifolio fokussiert sich auf Aktien von Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die als nachhaltig angesehen werden können. Seit dem Start Mitte 2019 gelang eine Durchschnittsperformance von 25 Prozent pro Jahr bei einem maximalen Verlust von 42 Prozent.

Ursachenforschung und Zukunftsvisionen

In dem bei Anlegern trotz einer deutlichen Korrektur in den vergangenen 1,5 Jahren immer noch sehr beliebten wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen von Stefan Krick ( Stevox) ist die Aktie mit einem Depotanteil von 12 Prozent besonders hoch gewichtet. Der Trader vermutet, dass einige Privatinvestoren bei dem Aktiensplit „einfach aus Schreck über den vermeintlichen Kursverfall verkauft haben ohne nachzudenken“. Aus seiner Sicht wäre das auf jeden Fall ein Fehler gewesen: „Natürlich weiß ich nicht, wie sich die Aktienmärkte in der nahen Zukunft entwickeln. Ich weiß aber, dass 2G Energy ein profitables, stetig wachsendes Unternehmen mit wichtigen Produkten für die Energiewende ist. Das Zukunftspotential ist enorm und zu warten bis die Krise vorbei ist könnte später teuer werden, wenn einem die Kurse davonrennen“.

