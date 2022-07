Die heißesten Aktien der letzten Woche

Auf den „Dip“ – also den kurz bevorstehenden Turnaround – setzten die wikifolio-Trader letzte Woche bei einer ganzen Reihe von deutschen Aktien. In die meisten Depots schaffte es der Möbel-Versandhändler Home24 . Ebenfalls beliebt war das Wertpapier des Energiekonzerns Uniper , welches auf Wochensicht fast 30 Prozent an Wert verlor, nachdem das Unternehmen einem Antrag auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen stellte.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche allen voran beim Münchner Telekommunikationsspezialisten Mynaric . Das Unternehmen stellt Laserkommunikationsgeräte für luft- und weltraumgestützte Kommunikationsnetze her. Den Grund für den Kurssprung von 12 Prozent kennt Trader Leo Sanders ( MavTrade ): „ L3Harris steigt bei Mynaric als strategischer Investor mit 7,2 % ein.“ In Sanders wikifolio Zukunftsbranchen ist die Mynaric-Aktie derzeit mit 2,1 Prozent gewichtet.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.