Die Spinne im Netz

Im vergangenen Quartal wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,42 % übertroffen. Für das Gesamtjahr präsentiert sich ein Gewinn je Aktie von 7,52 USD - ein Jahr zuvor waren es nur 6,49 USD je Aktie. Fiserv bietet Software und Dienstleistungen für Transaktions- sowie Zahlungsmanagement und bildet mit seinem Geschäftsmodell eine Schnittstelle zwischen Finanzinstituten und dem Technologiesektor.

Dino mit Frischzellenkuren

Erstaunlich an Fiserv ist vor allem die Robustheit. Mit über 30 Jahren auf dem Buckel konnte das Unternehmen den Angriffen einiger junger Herausforderer trotzen und hat bewiesen, dass neben der Innovationsfähigkeit auch andere Eigenschaften zählen. Gerade in einer so stark regulierten Branche sind Zuverlässigkeit und Kontinuität besonders gefragt. Beides verkörpert Fiserv wie nur wenige und schafft es u.a. mit geschickten Akquisitionen, sich immer wieder selbst zu optimieren und zu erneuern. Nach drei Jahren der Stagnation zog der Kurs im letzten Jahr dann wie von der Tarantel gestochen an – mit weiterer Luft nach oben?

Das Mantra der Technologie

Sebsatian Götz ( GoetzPortfolios) würde sich vermutlich auch sehr gut als Coach machen. Die Überzeugungskraft, mit der er sein wikifolio Technology Outperformance managt, ist jedenfalls bemerkenswert. Für ihn kommen ausschließlich nur, und das heißt wirklich ohne Ausnahme, Technologiewerte in Frage. Dabei grenzt er den Kreis der Kandidaten weiter ein. Nur solche Aktien werden gewählt, die den Gesamtmarkt dank ihres überdurchschnittlichen Wachstums outperformen. Im Prozess der Entscheidungsfindung nutzt er die klassischen Instrumente: Technische Analyse, fundamentale Analyse und die Sentimentanalyse. Darüber hinaus hält sich Götz mit finanzpolitischen und wirtschaftlichen Nachrichtendiensten auf dem aktuellen Stand. Sein Anlagehorizont ist langfristig und er möchte zu jeder Marktlage investiert sein, im Moment ist er das sogar zu 100 %. Unter den 23 Aktien des wikifolios befinden sich neben den üblichen Verdächtigen auch solche wie Fiserv, Shopify, Visa, Broadcom und Micron Technology. Seine langjährige Performance ist mehr als beeindruckend. Seit der Auflage im August 2013 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen überwältigende +690 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +21,7 %.

Profitabler Abwehrschirm

Wie sein Vorgänger fokussiert sich auch Alexander Mittermeier ( TechInvestor) voll auf den Technologiesektor. Allerdings spezialisiert er sein wikifolio Cyber Security Stars vor allem auf den Teilbereich der Cyber-Sicherheit, der er als eines der ganz großen Themen des Jahrhunderts einstuft. Den Schwerpunkt legt er auf die absoluten Marktführer wie Cisco Systems oder Point Software. Doch er möchte daneben auch weniger bekannte Sicherheitsspezialisten berücksichtigen. Auf den Einsatz von Hebelprodukten verzichtet er ganz bewusst – vermutlich aus Sicherheitsgründen. Die tragende Rolle bei seinen Anlageentscheidungen spielen fundamentale Kennzahlen (Bilanzzahlen, Marktanteile). Ebenfalls von Bedeutung sind für ihn das Marktumfeld, das Management und die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Die Charttechnik (RSI, MACD, usw.) nutzt er sowohl bei Käufen als auch bei Verkäufen, um den bestmöglichen Zeitpunkt zum Handeln zu treffen. Aktuell hält er 4,1 % Cash und 20 Einzelwerte: Fiserv, Palo Alto Networks, CrowdStrike Holdings und Fortinet gehören dazu. Im Jahresdurchschnitt legte das wikifolio um erfreuliche +11,4 % zu. Mittermeier erzielte so seit Januar 2015 eine Gesamtrendite von +166 %.

Business as usual

Wir freuen uns immer, wenn sich auf unserer Plattform professionelle Finanzberatungen dem Wettbewerb mit privaten Anlegern stellen. Die Mannheimer I.C.M. Vermögensberatung GmbH ( ICM) möchte mit ihrem wikifolio US Blue Chips Growth nichts dem Zufall überlassen und greift vor allem bei US Large Caps zu. So möchte man das Ziel einer langfristigen Wertsteigerung in sämtlichen Marktphasen erreichen. Neben Aktien können demzufolge auch ETFs auf US-Aktien oder -Indices beigemischt werden. Entsprechende Zertifikate, Optionen und Optionsscheine runden das Anlageuniversum ab. In erster Linie basieren die Investitionsentscheidungen auf der Fundamentalanalyse in Kombination mit technischer Analyse und Sentimentanalyse. Bei der Haltedauer ist man flexibel, wobei sie grundsätzlich eher mittel- bis langfristig ausgerichtet ist. Der Cash-Anteil ist aktuell mit 17,1 % hoch. Knapp 3 % des Kapitals sind in einem ETF sowie drei strukturierten Produkten investiert. Der Löwenanteil von knapp 80 % entfällt allerdings auf 55 verschiedene Aktienpositionen. Zu nennen wären Fiserv, NOVO-NORDISK, Apple, Nvidia und Alphabet. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von erfreulichen +7,4 % hat die Mannheimer Vermögensverwaltung seit der Auflegung im November 2013 ein Plus von +107 % erwirtschaftet.

Was kommt?

Auch in der kommenden Berichtswoche stehen wichtige Ereignisse an. Am Montag gibt es das US-Budget-Statement. Der Dienstag wird ereignisreicher mit den britischen Arbeitslosenzahlen, der ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen und zur aktuellen Lage in Deutschland sowie dem US-Verbraucherpreisindex. Am Mittwoch folgt Großbritannien mit der Veröffentlichung seines Verbraucherpreisindex. Zudem gibt es eine Stellungnahme zum BIP und zur Industrieproduktion in der Eurozone. Die USA haben am Donnerstag eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, den Philly-Fed-Herstellungsindex sowie die Einzelhandelsumsätze. Am Freitag stehen dort noch weitere Daten an: Der Verbraucher- und der Erzeugerpreisindex, sowie der Index zur Verbraucherstimmung.

