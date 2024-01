KI – Das Zünglein an der Waage

Bei Dieter Jaworski ( Javo ) lautet das Schlüsselwort: „Momentum“. In seinem wikifolio 2M - Market Momentum finden nur solche Wertpapiere Berücksichtigung, die über ein starkes Momentum verfügen. Potenzielle Kandidaten erfüllen dabei ein Hauptkriterium – sie haben entweder ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht oder stehen kurz davor. Daneben achtet „Javo“ penibel genau auf die Qualität eines Unternehmens. Fundamental meint er damit die Marge und deren Entwicklung sowie den Verschuldungsgrad. Außerdem bevorzugt er ertragsstarke Unternehmen mit soliden Gewinnen und gesunden Bilanzen. Shortpositionen (z.B. über ETFs) werden in rauen Marktphasen als Absicherung beigemischt, von Fonds und Hebelprodukten lässt Jaworski lieber die Finger. Zurzeit hat er knapp 3 % Cash in der Kasse. Zwei ETFs machen weitere 43,3 % seines Kapitals aus. Der Rest ist auf 23 Aktien aufgeteilt, seine größten Positionen sind: Super Micro Computer , Lam Research , Vertex Pharmaceuticals , Lululemon Athletica und Nvidia . Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +13,9 % hat Jaworski seit der Auflegung im Dezember 2012 ein Plus von +322 % erwirtschaftet.

In der kommenden Berichtswoche stehen wichtige Veröffentlichungen über den Zustand der deutschen Wirtschaft an. Den Auftakt machen am Montag die Arbeitsmarktdaten; am Dienstag geht es weiter mit dem Bruttoinlandsprodukt. Für die Eurozone wird – neben Verbrauchervertrauen und Geschäftsklimaindex – auch das BIP bekannt gegeben. Der US-Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen des Conference Board dürften am Dienstag ebenfalls von Interesse sein. Am Mittwoch folgen in Deutschland die Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherpreisindex. In den USA werden die von der ADP veröffentlichten Änderungen der Beschäftigten erwartet. Doch die höchste Spannung ist zweifelsfrei bei der Zinssatzentscheidung der Fed gegeben. Der EU-Gipfel startet am Donnerstag, an dem u.a. auch der Verbraucherpreisindex der Eurozone bekanntgegeben wird. In Großbritannien tagt die Bank of England zur künftigen Höhe des Leitzinses. Zum Wochenschluss gibt es am Freitag noch die Entwicklung der durchschnittlichen US-Stundenlöhne.