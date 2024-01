Die Börse ist halt keine Einbahnstraße. Verzagen muss man deshalb aber noch lange nicht. Denn die meisten langfristig erfolgreichen Anleger zeigen auch in schwierigeren Zeiten den Weg. Sie investieren nicht nur Geld, sondern vor allem viel Zeit in Recherche und Analyse. Neben unzähligen Strategien und Anlagephilosophien, reicht es manchmal schon aus, die Nachrichten und Unternehmensmeldungen genau zu studieren.

Turnaround-Anwärter

So konnte in den letzten Tagen PayPal positive News vermelden. Die Amerikaner betreiben ein Online-Bezahlsystem und zählen mehr als 400 Millionen aktive Benutzerkonten. Noch kurz vor Jahreswechsel gab man eine strategische Kooperation mit SAP bekannt. So wird es eine technische Integration beider Systeme geben, um die digitale Bezahlung weiter zu vereinfachen. Kurstechnisch gesehen ist PayPal ein klassischer Turnaround-Kandidat. Und oftmals braucht es lediglich ein paar gute Nachrichten, um wieder auf den Erfolgspfad zurückzufinden.

Umfassende Auskunft

Die meisten Trader geben eher kurze Beschreibungen ihrer Handelsstrategie zum Besten. Martin Zipfel ( madn) tanzt mit seinem wikifolio Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum hier etwas aus der Reihe, denn seine Handelsidee kommt einem kleinen Roman gleich. Einleitend begründet er sehr nachvollziehbar, wie wichtig ihm eine starke Marke ist. So kommt für ihn in der Regel nur eine Investition in die Inhaber bekannter Marken in Frage, da sich solche Unternehmen langfristig durchsetzen werden. Zum Zeitpunkt des Kaufs sollten diese eher unterbewertet sein (niedriges Kurs/Buchwert-Verhältnis). In der Analysephase setzt er sich intensiv mit den beiden Themenkomplexen „Geschäftsmodell“ und „Konkurrenz“ auseinander. Zipfel hält gerne etwas mehr Cash, um bei guten Chancen aktiv werden zu können. Aktuell hat er jedoch nur 2,1 % in der Kasse. Sein wikifolio zählt 55 Einzelwerte, neben PayPal z.B. Henkel (VZ), Unilever, Hochtief und Associated British Foods. Der Lohn seiner umfangreichen Research-Arbeit ist eine durchschnittliche jährliche Performance von fast +10,0 %. Seit der Auflage im September 2012 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios damit auf erfreuliche +177 %.

Historie vor Rendite

Bestimmt kennst du schon Philipp Haas ( investresearch). Er managt gleich sieben verschiedene wikifolios. Heute soll es um das wikifolio Nachhaltige Dividendenstars gehen, in dem die Dividendenrendite ein sehr wichtiges Investitionskriterium ist. Dabei ist nicht eine hohe Dividendenrendite ausschlaggebend, sondern vielmehr die Dividendenhistorie. Denn Unternehmen, die konsequent und regelmäßig an ihre Aktionäre ausschütten, erbringen damit den Beweis für ihre nachhaltige Profitabilität. Auch Haas sieht sich die jeweiligen Geschäftsmodelle sehr genau an. Diese müssen vor allem zukunftssicher sein. Vernachlässigbar ist dagegen, wo die Unternehmen ihren Standort haben oder in welchem Sektor sie einzuordnen sind. Darüber hinaus wird eine gesunde Mischung aus Small Caps und Blue Chips angestrebt. Mit diesen Vorgaben haben es nicht weniger als 77 Aktien in das wikifolio geschafft, die größten Positionen sind: ProCredit Holding, Rheinmetall, Cegedim, Sixt und PayPal. Der Cash-Anteil liegt bei 2,9 %. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von starken +12,4 % hat Haas seit der Auflegung im Juli 2013 ein Plus von +241 % erwirtschaftet.

Die Datenkraken

Für Alexander Bamberg ( Yoda12) sind Daten nicht einfach nur Daten. Der Name seines wikifolios Daten - das Öl des 21. Jhd verrät schon, dass er darin mehr als nur einen kurzfristigen Hype sieht. Inzwischen hat sich eine große und erfolgreiche Branche rund um die Nutzung und Verwertung von Daten herausgebildet. Und in genau diesen Sektor investiert „Yoda12“. Außerdem sind für ihn solche Unternehmen interessant, die im weiteren Sinne von diesem Trend profitieren. Das können Softwarefirmen sein, die Lösungen zur Bearbeitung und Speicherung von Daten anbieten, aber auch Hardwarefirmen. Es werden hauptsächlich Aktien ausgewählt, bei denen er einen besonderen Wettbewerbsvorteil vermutet. Die Kaufentscheidung erfolgt nach fundamentalen Gesichtspunkten. Charttechnische Aspekte spielen nur im Einzelfall eine Rolle. Bei einem Cash-Anteil von 0,7 % besitzt er aktuell Anteile von 20 Unternehmen, darunter sind PayPal, Alphabet, Amazon, Booking Holdings und ATOSS Software. Der Wert seines wikifolios legte im Jahresdurchschnitt um bemerkenswerte +12,4 % zu, womit sich die Gesamtrendite seit Mai 2016 auf +142 % beläuft.

Was kommt?

Am Montag der kommenden Berichtswoche äußert sich die Deutsche Bundesbank zum Status der Werksaufträge. Die sentix GmbH gibt ihre Umfrageergebnisse zum Investorenvertrauen in der Eurozone bekannt. Ebenfalls für die Eurozone werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Destatis hat am Dienstag die Industrieproduktion auf der Tagesordnung. Für die Eurozone wird zudem die aktuelle Arbeitslosenquote vermeldet. Nach einem ruhigen Mittwoch stehen am Donnerstag in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Verbraucherpreisindex auf dem Programm. Für den Abend wird dann noch das monatliche Budget-Statement erwartet. Am Freitag präsentiert Großbritannien die Zahlen zur Industrieproduktion und zum BIP. In den USA sind abschließend der Erzeugerpreisindex und vor allem der Verbraucherstimmungsindex (Reuters Universität Michigan) von Interesse.

