Ho, Ho, Ho, die Weihnachtsrally!

Einer der möglichen Gründe ist das sogenannte „Window-Dressing“, bei dem Fondsmanager ihre Bilanz zum Jahresende mit vorher gut gelaufenen Werten aufhübschen. Als Zeitfenster gelten die letzten fünf Tage das alten Jahres und die beiden ersten des neuen Jahres. In diesem Sinne, frohes Investieren!

Dunkles Sprudelgold

Was assoziiert man nicht alles mit Weihnachten. Mittlerweile gehört tatsächlich auch das aggressive Advertising von Coca-Cola während der Adventszeit dazu. Gefühlt jeder zweite Werbeclip zeigt feiernde Menschen mit dem Kultgetränk aus den USA. Dieser Hype ist inzwischen auch bei uns angekommen. Hierzulande gibt es sogar einen Coca-Cola Truck, der im Dezember durch ganz Deutschland tourt. Rein wirtschaftlich war 2023 für den Getränkegiganten wieder sehr erfolgreich. Das Ergebnis je Aktie wird im Vorgleich zum Vorjahr um ca. 8 % wachsen, die Umsätze sogar zweistellig.

Ruhige Hand

Yves Lienhard ( WorldsBest) hat sich ein eigenes Aktienuniversum erschaffen. Darin befinden sich ca. 150 bis 200 Unternehmen mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad. Daraus wählt er dann für sein wikifolio World's Best Brands 20 bis 40 Titel aus, um optimal diversifiziert zu sein. Dabei ist Lienhard weniger ein Trader als ein Investor, der die einzelnen Positionen annähernd gleich gewichtet. Für die konkrete Entscheidungsfindung werden sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse genutzt. Als Benchmark dient die Performance des MSCI World, den Lienhard langfristig schlagen möchte. Kurz vor Weihnachten ist er in genau 30 Einzeltitel praktisch vollinvestiert, darunter so illustre Namen wie Coca-Cola, Shake Shack, Coinbase, Advanced Micro Devices und Meta Platforms. Vermutlich wird er sein wikifolio zwischen den Jahren nicht mehr großartig umkrempeln und auch im nächsten Jahr weiter mit ruhiger Hand steuern. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von erfreulichen +10,8 % hat Lienhard seit der Auflegung im April 2015 ein Plus von +143 % erwirtschaftet.

Wortkarger Überperformer

Eher unwahrscheinlich, dass Markus Buchner ( Sparmeister) in diesem Leben ein Buch schreiben wird. Zumindest könnte man dies aufgrund der doch etwas kurzen Beschreibung der Handelsidee zu seinem wikifolio Solides Wachstum schließen. Dort ist lediglich zu erfahren, dass er solide Unternehmen mit einer starken Performance handelt, die in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern gehören. Zudem strebt er einen breiten Branchenmix mit geografischem Fokus auf Europa an, obwohl er tatsächlich nicht wenige US-Werte beimischt. Punkt. Oder aber, er möchte das Geheimnis seiner erfolgreichen Methodik nicht öffentlich preisgeben. Denn erfolgreich ist er ohne jeden Zweifel. So zeigt die Performance, bis auf Dips in den Jahren 2020 und 2022, stetig nach oben. Die Gesamtrendite von +248 % seit Januar 2012 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von grundsoliden +11,0 %. Damit lässt der „Sparmeister“ sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager weit hinter sich. Auch er hat sein Kapital voll investiert, in insgesamt 42 Einzelpositionen. Die größten sind Amazon, LVMH, Alphabet und Mastercard – und Coca-Cola hält Buchner natürlich auch.

Nur das Unternehmen zählt

In erster Linie geht es Patrick Kranz ( Larry) allein um das Unternehmen, dessen Entwicklung und zukünftige Aussichten. Von politischen und medialen Stimmungen möchte er sein wikifolio Invest Only In The Best! unbeeinflusst lassen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die u.a. mit einer herausragenden Marktstellung, Krisenfestigkeit und einer soliden Bilanz punkten können. Neben einem guten Branding und nachgefragten Produkten befasst sich Kranz mit weiteren Qualitätskriterien wie Free Cashflow, Kurs/Gewinn-Verhältnis, Kapitalrendite und Margen. Als Beigemischung eignen sich offensivere Werte, die zwar noch eine volatilere Gewinn- und Kursentwicklung aufweisen, aber dennoch bereits über eine gefestigte Marktstellung verfügen. Zudem macht sich „Larry“ Gedanken über Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte, um frühzeitig an Basistrends partizipieren zu können. Aktuell hält er nur 0,5 % Cash. Unter seinen 80 (!) Aktieninvestments tummeln sich vor allem viele US-Schwergewichte wie Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, Visa oder Mastercard. Seit der Auflage im August 2012 summiert sich der Wertzuwachs auf inzwischen +288 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +12,6 %.

Was kommt?

Zwischen den Jahren stehen keine wichtigen Wirtschaftstermine auf dem Programm, bis auf unseren Newsletter, mit dem du selbstverständlich in der kommenden Woche rechnen kannst.



Wir wünschen dir ein Frohes Fest & eine ebenso frohe Rally!

