Elefantenallianz

Selbst aus unserem Alltag ist KI kaum noch wegzudenken und die Bedeutung wird sogar noch zunehmen. Allerdings wird man erst rückblickend bewerten können, ob das Ganze eine so große Sache werden wird wie das Internet selbst. Natürlich können sich auch Unternehmen dem Hype nicht verschließen. Doch was tun, wenn man ins Hintertreffen zu geraten droht?

Zwei von 50

Man tut sich zusammen und gründet eine Allianz. Genau das dachten sich wohl die Giganten IBM und Meta Platforms . Sie initiierten eine Open-Source-Gemeinschaft von 50 Unternehmen und Organisationen, die sich auf eine verantwortungsvolle Entwicklung von künstlicher Intelligenz fokussieren will. Für IBM bedeutet dies, endlich beim Thema KI mit an Bord zu sein. Bei den Quantenprozessoren sind die Amerikaner führend. Erst vor wenigen Tagen stellten sie ihre neuen Produkte Condor und Heron vor. Auch Meta Platforms präsentierte kürzlich Spitzentechnologie: Die Meta Quest 3 ist die neueste Generation der hauseigenen Hightech-VR-Brille. Und das nächste große Ding dürfte gerade schon in der Pipeline sein.

Gerüstet für die Trendsause

„The trend is your friend“ klingt abgedroschen, doch Thomas Hubl ( GECKOs ) tradet genau nach diesem Mantra. Für sein wikifolio Gecko Alpha Trend following investiert er hauptsächlich in Aktien, ETFs und Investmentfonds. Fehlen klare Trends zeigt er sich geduldig und hält Cash, aktuell sind es knapp 8%. Einen Trend bestimmt er anhand von Trendbestimmungsindikatoren, Trendbestätigungsformationen, Trendwendeformationen und Trendfolgemodellen. Dabei spielt das Timing eine übergeordnete Rolle. Es geht vor allem darum, Tendenzen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zeitzyklen finden in der Auswahl ebenfalls Berücksichtigung. In Abhängigkeit vom jeweiligen Trend kann eine Investition aus mehreren Einzelpositionen bestehen. Auch die Haltedauer ist flexibel. Rund 10% des Kapitals stecken derzeit in zwei ETFs, die restlichen 82% in 26 Einzelaktien. Neben IBM und Meta Platforms sind auch MicroStrategy , Amazon und Microsoft vertreten. Seit der Auflage im September 2013 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf starke +313%. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +14,9%.

Gecko Alpha Trend following GECKOs DE000LS9CZV4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +314,9 % seit 27.09.2013

EUR 130.702,28 Investiertes Kapital +13,3 % Performance (1 J)

17,7 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +14,9 %

Roboter mit künstlichem Gehirn

Auch für Vladimir Geist ( RiskControl ) stellen Trends einen zwingenden Baustein seiner Vorgehensweise dar. In dem von ihm geführten wikifolio Roboter & Künstliche Intelligenz beschränkt er sich aber auf die Themen Robotik und Künstliche Intelligenz. Beide werden nach seiner Meinung in Bezug auf Veränderungen für unser Leben noch immer unterschätzt. Auch er ist sich sicher, dass deren Auswirkungen größer sein werden als die der Erfindung des Internets. Unternehmen, die langfristig von diesem Trend profitieren, sind potenzielle Investments und müssen zudem folgende Kriterien erfüllen: a) besonderes Technologiepotenzial, b) leichte Umsetzbarkeit sowie c) langfristiges und zukunftssicheres Geschäftsmodell. Zusätzlich benutzt Geist auch technische Indikatoren und die Charttechnik, um beim Timing optimale Ergebnisse zu erzielen. Momentan beträgt der Cash-Anteil des wikifolios 3%. Unter den 15 Positionen des wikifolios befinden sich UiPath , Alphabet , Uber Technologies , Salesforce.com und Meta Platforms . Die Gesamtrendite von +190% seit Mai 2016 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +15,0%.

Roboter & Künstliche Intelligenz RiskControl DE000LS9KF55 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +191,7 % seit 11.05.2016

EUR 528.919,81 Investiertes Kapital +36,5 % Performance (1 J)

27,3 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +15 %

Natürliche Intelligenz in der Trendmatrix

Und auch unser drittes wikifolio Intelligent Matrix Trend befolgt eine Trendstrategie. Entsprechend orientiert sich Christian Jagd ( Portfoliomatrix ) an der Charttechnik, um die richtigen Aktien, ETFs und Fonds zu identifizieren. So sollten sich die Charts entweder in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal befinden oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation. Außerdem macht er sich gerne ein Bild über die fundamentale Qualität der Unternehmen. Zur Analyse und zum Timing verwendet er u.a. ein selbst programmiertes Handelstool. Des Weiteren beobachtet Jagd den Markt ganz genau. In turbulenten Phasen möchte er sich gegen größere Wertverluste absichern und tut dies mit ETFs. An Cash hält er zurzeit nur 0,5%, daneben neun ETFs, die 15,7% seines Kapitals ausmachen. Der Rest (83,8%) ist in 58 Einzelwerten angelegt. Die besten Performer sind dabei: Nvidia (+147%), Super Micro Computer (+139%), REDCARE PHARMACY (+128%) und Meta Platforms (+95%). Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von überragenden +19,8% hat Jagd seit der Auflegung im März 2014 ein Plus von sehr beachtlichen +479% erwirtschaftet.

Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +479,7 % seit 25.03.2014

EUR 34.157.962,12 Investiertes Kapital +6,5 % Performance (1 J)

21,5 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +19,8 %

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche wird erst ab Dienstag richtig spannend. Dann werden für Großbritannien die Arbeitslosenquote und die Durchschnittseinkommen präsentiert. Hierzulande sind die Augen auf die ZEW-Umfragen zu den Konjunkturerwartungen und zur aktuellen Lage gerichtet. In den USA wird der Verbraucherpreisindex erwartet. Tags darauf, am Mittwoch, ist dann der US-Erzeugerpreisindex an der Reihe. Von noch größerem Interesse dürfte die Sitzung der US-Notenbank und deren Zinssatzentscheidung mit folgender Pressekonferenz sein. Die EZB und die Bank of England geben am Donnerstag ihre Zinssatzentscheidungen bekannt. In den USA werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. Am Freitag steht noch die S&P Global PMI Gesamtindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA an.

