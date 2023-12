Zeit für die Glaskugel

Natürlich werden KI und deren Player mit großer Sicherheit weiter ein Thema bleiben. Apropos Sicherheit, der Bereich Cybersecurity könnte im neuen Jahr noch stärker an Bedeutung gewinnen. Denn in unserer digital vernetzten Welt ist Cybersicherheit nicht mehr nur ein Internet-Thema, denn Hackerangriffe auf wichtige Daten und andere Attacken auf IT-Systeme nehmen immer mehr zu. Sogar Staaten sind von digitalen Angriffen bedroht. Entsprechend groß ist der Bedarf nach intelligenten IT-Sicherheitssystemen.

Sicher ins neue Jahr

Zwei der größten Spieler sind Palo Alto Networks und Crowdstrike Holdings. Erstere haben eine KI-basierte Plattform entwickelt, mit der Unternehmen und Behörden ihre Daten und Systeme sehr effektiv schützen können. Ebenfalls in Kalifornien ansässig ist Crowdstrike Holdings, die maschinelles Lernen nutzen, um schädliche Viren und andere Schadsoftware auf sämtlichen Endgeräten, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen, zu erkennen. Beide Sicherheitsspezialisten verzeichneten im zurückliegendem Jahr Rekordumsätze und Gewinne, die Kurse haben sich mehr als verdoppelt. Wer vollumfänglich am möglichen Börsenhype „Cybersecurity“ partizipieren möchte, dem empfiehlt sich womöglich ein Blick in das von Dirk Althaus ( techguru) geführe wikifoio Cybersecurity Innovators, der die oben genannten werte aktuell hält.

Das vier Säulen-Prinzip

Gelegentlich begegnen uns hier etwas holzschnittartige Handelsideen. Nicht so bei Kai Knobloch ( Halbprofi87). Für sein wikifolio Trend & Fundamental hat er vier Säulen konzipiert und diese genau definiert. Die erste Säule beschäftigt sich mit fundamental unterbewerteten Unternehmen, also solche, die im Vergleich zur Peergroup preiswert sind und zudem niedrige Bewertungskennzahlen aufweisen. Trotzdem sollten sie über hohe Substanzwerte verfügen. Bei Säule Nummer Zwei geht es um wachstumsstarke Trends. Jene Unternehmen charakterisieren sich durch hohe Wachstumsraten. Sogenannte Turnaround-Kandidaten bilden die dritte Säule. Diese Unternehmen haben zuletzt zwar weniger gut performt, können aber dennoch ein funktionierendes Geschäftsmodell vorweisen. Die vierte Säule stützt sich schließlich auf Zertifikate und Hebelprodukte als legitime Depotabsicherung. Zur Entscheidungsfindung nutzt Knobloch die Charttechnik. Die aktuelle Gewichtung seines wikifolios sieht folgendermaßen aus: ein vernachlässigbarer Teil sind strukturierte Produkte; Cash hält er 4,4 %; ETFs wie den L&G Cyber Security UCITS ETF machen 36,2 % aus; 59,5 % sind in 63 Einzelaktien, wie Amazon, Alphabet, Kontron und GFT Technologies investiert. Seit der Auflage im April 2014 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +175 %. Dies entspricht einer erfreulichen jährlichen Durchschnittsperformance von +10,9 %.

Trend & Fundamental Halbprofi87 DE000LS9DGG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +174,6 % seit 04.04.2014

EUR 402.603,20 Investiertes Kapital +13,3 % Performance (1 J)

11,5 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +10,9 %

Die fünfte Generation

Die FV Frankfurter Vermögen AG ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung, bei der persönliche Betreuung großgeschrieben wird. Deren wikifolio Wertefinder Technologie 5G fokussiert sich hauptsächlich auf Unternehmen, die von wichtigen Trends im Technologiesektor profitieren. Besondere Beachtung findet das Mobilfunkthema 5G und allen damit möglichen Anwendungen. Doch es tummeln sich auch Vertreter anderer Technologien im Portfolio, denn es wird großer Wert auf eine breite Diversifikation gelegt. Aufgrund der höheren Volatilität von Tech-Aktien wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Die Auswahl der Aktien erfolgt in der Regel nach der Bewertung des Geschäftsmodells und den Bilanzdaten der Unternehmen. Aktuell sind die Frankfurter vollinvestiert und managen 31 Aktien in ihrem wikifolio. Die größten Positionen sind Nvidia, Cloudflare (Cybersecurity), Entegris, Alphabet und die niederländische ASML Holding. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von starken +13,3 % hat die Vermögensverwaltung seit der Auflegung im Februar 2017 ein Plus von +135 % erwirtschaftet.

Wertefinder Technologie 5G UweEilers1966 DE000LS9LAW6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +135,1 % seit 08.02.2017

EUR 168.797,29 Investiertes Kapital +40,8 % Performance (1 J)

25,0 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +13,3 %

Das Sicherheits-wikifolio

Dirk Althaus ( techguru) ist einer, der sich im Bereich IT Security/Cybersecurity gut auskennt. Deshalb hat er sich entschlossen, sein wikifolio Cybersecurity Innovators rund um dieses Thema aufzubauen. Potenzielle Kandidaten müssen aus seiner Sicht über eine Technologie verfügen, die in Zukunft erfolgsversprechend ist. Hierfür beobachtet er die Unternehmen und deren Produkt-Releases ganz genau. Zusätzlich wendet er eine fundamentale Analyse zur Bewertung an. Da die Security Branche als Ganzes und speziell einzelne Player starken Kursschwankungen unterliegen, erscheinen ihm eine breite Streuung, eine genaue Einschätzung des Marktes und akribische Unternehmensanalysen als probate Elemente seiner Strategie. Eine mittel- bis langfristige Haltedauer ist für Althaus der ideale Anlagehorizont. Kurz vor Silvester hat er nur noch 0,7 % Cash zur Verfügung. Das wikifolio besteht aus 20 Positionen. Neben Palo Alto Networks, Crowdstrike Holdings und Cloudflare, aber auch Alphabet sowie Palantir Technologies. Die Gesamtrendite von +250 % seit Januar 2017 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +19,7 %.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +248,4 % seit 02.01.2017

EUR 12.706.994,39 Investiertes Kapital +28,5 % Performance (1 J)

29,8 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +19,7 %

Was kommt?

Die erste Berichtswoche im neuen Jahr startet hierzulande am Dienstag mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Am Mittwoch präsentiert Destatis die Daten zur Arbeitslosenquote. In den USA werden einige Veröffentlichungen des Institute for Supply Management erwartet – u.a. der ISM für das verarbeitende Gewerbe, der ISM Beschäftigungsindex und die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe. Am Abend sind die Augen auf die Bekanntgabe des FOMC-Protokolls gerichtet. Destatis wird sich am Donnerstag zu den Veränderungen beim Verbraucherpreisindex äußern. Zeitgleich stehen in den USA die Veränderungen bei der Beschäftigung und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf der Tagesordnung. Der Freitag beschließt die Woche mit einer Reihe wichtiger Termine. Hierzulande werden die Zahlen der Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Zudem stehen der Verbraucherpreisindex für die Eurozone sowie die Bekanntgabe der durchschnittlichen Arbeitslöhne in den USA an.

