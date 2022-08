wikifolio Aktien-Check – „Die Schätzungen der Trader müssen unbeeinflusst sein“

In der ersten Ausgabe drehte sich alles um 15 ausgewählte Tech-Aktien – von Microsoft über Nemetschek bis TeamViewer – , die von über 150 Top-Tradern beurteilt wurden. Dabei ist Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio, besonders wichtig, dass die Trader unbeeinflusst und unabhängig ihre Meinung abgeben – die Umfrageteilnehmer wissen also nicht, wie andere Trader abstimmen. Im Interview mit dem Börsenradio erklärt Kern, was hinter dem wikifolio Aktien-Check steckt, was User sich davon erwarten können und spricht natürlich über die Ergebnisse des ersten Aktien-Check zur Technologie-Branche.