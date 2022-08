Tech-Aktien-Check: Smarter handeln dank Schwarmintelligenz

Die Ergebnisse des ersten großen wikifolio-Aktien-Checks sind da. Mit diesem neuen Info-Angebot stellen wir aktuelle Einschätzungen der wikifolio Trader zu spannenden Aktien aus den unterschiedlichsten Branchen und Regionen vor. In der ersten Ausgabe dreht sich alles um 15 ausgewählte Tech-Aktien, die in einer Umfrage von über 150 Top-Tradern nach qualitativen Kriterien eingeschätzt wurden. Amazon, Microsoft oder Alphabet - wer führt bei Innovationskraft und Robustheit des Geschäftsmodells? Wie steht Alibaba im Vergleich? Welche Unternehmen punkten mit ihrem Management? Die geballte Expertise von Top-Tradern im deutschsprachigen Raum. Tech-Aktien machen den Anfang, viele weitere werden folgen.

Die Aktienauswahl

Tech-Aktien - die Anlegerfavoriten der letzte Jahre - haben in den letzten 12 Monaten deutlich stärker an Wert verloren als der Gesamtmarkt. Sind nun großartige Unternehmen zu günstigen Preisen zu haben oder haben sich die Aussichten der ehemaligen Lieblinge getrübt und es stehen sogar noch weitere Kursverluste an? Der ideale Zeitpunkt, um Tech-Aktien auf Herz und Nieren zu prüfen. Wir haben dafür 15 Unternehmen unterschiedlicher Größe aus Deutschland, USA und China ausgewählt, um so nicht nur Insights zu Einzelwerten sondern auch spannende Informationen über die gesamte Branche zu erhalten. Mit dabei sind unter anderem Amazon, Microsoft, Alphabet, Alibaba, Xiaomi, SAP und TeamViewer.

Die Kategorien

Gemeinsam mit Top-Tradern haben wir ein Set an qualitativen Kriterien definiert, die für die Einschätzung einer Aktie besonders relevant sein können. Daraus ist ein aussagekräftiger und umfassender Fragebogen zur qualitativen Einschätzung von Aktien entstanden. Er setzt sich zusammen aus den folgenden drei Kategorien:

1. Qualitative Einschätzung des Unternehmens

Für die qualitative Einschätzung eines Unternehmens sind aus unserer Sicht 7 Faktoren entscheiden. Eingeschätzt auf einer Skala von 1-5 sind sie leicht verständlich und liefern gleichzeitig tiefe Einblicke. Die Faktoren lauten:

Managementqualität

Robustheit des Geschäftsmodells

Finanzielle Risikotragfähigkeit

Wettbewerbsposition

Nachhaltigkeit

Prozesseffizienz

Innovationskraft

2. Preis

Am Ende des Tages dreht es sich am Kapitalmarkt um eine Frage: Kaufen, halten oder verkaufen? Unser Aktiencheck enthält darum selbstverständlich auch eine Preiskomponente. Die Trader konnten die Unternehmen hier als stark unterbewertet, unterbewertet, fair bewertet, überbewertet oder stark überbewertet einstufen.

3. Value vs. Growth

Zuletzt baten wir die Trader noch um eine Einschätzung, ob das jeweilige Unternehmen ihrer Meinung nach besser zu einer Growth- oder Value-Strategie passt. Diese Information kann sehr relevant sein, wenn du dir Gedanken darüber machst, ob eine Aktie zu deinem Anlagestil passt.

Die Ergebnisse: Die Rangliste der Tech-Aktien

# Name Punkte 1 Microsoft 4,51 2 Alphabet 4,51 3 Nvidia 4,34 4 Amazon 4,28 5 Baidu 4,08 6 Tencent 4,08 7 Nemetschek 4,02 8 Shopify 3,99 9 Alibaba 3,7 10 Infineon 3,69 11 Block 3,63 12 Siemens 3,47 13 SAP 3,43 14 Xiaomi 3,38 15 TeamViewer 2,94

Das ist sie also, die Rangliste unseres Tech-Aktien-Checks. Besonders gut abgeschnitten haben die großen US-Tech-Aktien. Welche Unterschiede es bei ihnen im Detail gibt, haben wir uns in unserem Blog “US-Big-Tech: Der Kampf um Platz 1” angesehen. Aber nicht zu schnell, einen weiteren spannenden Insight haben wir hier noch für dich. In der folgenden Grafik siehst du die qualitative Unternehmenseinschätzung in Verbindung gebracht mit der Preisbewertung unserer Trader:

Verhältnis Preis und qualitative Einschätzung

Dir wird sicher aufgefallen sein, dass die chinesischen Tech-Aktien als besonders unterbewertet eingeschätzt wurden. Falls du dich für diese Aktien und andere Insights zu unseren Umfrageergebnissen auf Länder-Ebene interessiert, dann lies unseren Blog “Regionen-Vergleich: Wo gibt es gute Tech-Aktien zum besten Preis?”. Außerdem noch spannend: TeamViewer findet sich in der Grafik oben weit links. Die Aktie hat also besonders schlecht abgeschnitten. Trotzdem finden unsere Trader, dass das Unternehmen fair bewertet ist. Warum TeamViewer so schlecht abgeschnitten hat und ob die Aktie vielleicht trotzdem kaufenswert sein könnte, erfährst du in unserem Blog “TeamViewer - zurecht der Prügelknabe?”.

Diese Trader waren ua. Teil des wikifolio Aktien-Checks

