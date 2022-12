10 Jahre wikifolio – wie Trader auch in der Krise erfolgreiche Anlageformen gestalten

Brutkasten für neue erfolgreiche Investmentideen

„Wir sind vor 10 Jahren mit dem Ziel gestartet, den Anlagemarkt zu demokratisieren. Mir war es wichtig, eine Plattform zu schaffen, die jedem offensteht und die Idee und Performance einer Handelsstrategie absolut transparent macht,“ erläutert Andreas Kern, wikifolio-Gründer und CEO. Bei wikifolio.com können private und professionelle Investoren ihre Handelsideen in Musterportfolios (wikifolios) öffentlich machen. Diese wikifolios können – wenn genügend Interesse aus der Community besteht – über Zertifikate investierbar werden. Dadurch können Anleger der Performance 1:1 folgen.



So hat es wikifolio.com in den vergangenen 10 Jahren geschafft, eine Vielzahl von Vollzeitinvestoren, erfolgreichen Unternehmern, Branchen-Experten und Vermögensverwaltern für sich zu begeistern, die ein breites Angebot investierbarer wikifolios erstellt haben. Anleger investieren im Durchschnitt rund 5.000 Euro – und nutzen teilweise gleichzeitig die Möglichkeit, bei führenden Brokern regelmäßige Beträge in wikifolio-Sparplänen anzulegen.

Krisen mit Ideenreichtum und Vielfalt umschiffen





In den vergangenen 10 Jahren sahen sich wikifolio Trader immer wieder mit Herausforderungen wie den Nachwirkungen der Finanzkrise oder dem Brexit konfrontiert. Und auch den Herausforderungen von Corona und dem Ukraine-Krieg in 2022 stellen wikifolio Trader viele erfolgreiche Strategien entgegen: In den vergangenen 12 Monaten brachte beispielsweise das auf den Energiemarkt fokussierte wikifolio „2022 war für Anleger sicher eines der herausforderndsten Jahre seit langem. Einfach nur ETFs zu kaufen, reicht in einem solchen Marktumfeld nicht mehr,“ sagt Andreas Kern. „Aber die wikifolio Trader schaffen es auch in schwierigen Zeiten immer wieder, neue Anlage-Strategien zu entwickeln, die der Krise trotzen.“In den vergangenen 10 Jahren sahen sich wikifolio Trader immer wieder mit Herausforderungen wie den Nachwirkungen der Finanzkrise oder dem Brexit konfrontiert. Und auch den Herausforderungen von Corona und dem Ukraine-Krieg in 2022 stellen wikifolio Trader viele erfolgreiche Strategien entgegen: In den vergangenen 12 Monaten brachte beispielsweise das auf den Energiemarkt fokussierte wikifolio MAI Energy Selection von Robert Zschorlich Anlegern eine Rendite von rund 45 %, das auf langfristige Rendite ausgelegte wikifolio Multi-Asset Allokation von Philipp Weller wuchs um 43 %. Zwei vollkommen unterschiedliche Anlagestrategien, die aber gemein haben, dass sie die Krise sehr erfolgreich bewältigt haben.

Langfristig außergewöhnlich erfolgreiche Strategen





Für die Gestaltung neuer wikifolios stehen den wikifolio Tradern über 470.000 Anlageinstrumente zur Verfügung: Von Aktien, ETPs (Exchange Traded Products), Fonds, Anlagezertifikaten bis hin zu Hebelprodukten. Dabei sind neben DAX- und US-Werten seit Beginn auch Nebenwerte investierbar. So sind MDAX-Werte in Wikifolios im Vergleich zur Marktkapitalisierung deutlich übergewichtet. Schon frühzeitig hat wikifolio hervorragende Anlagestrategen angezogen, die zum Teil regelmäßig besser sind als der Markt: So erzielt das wikifolio Umbrella von Richard Dobetsberger seit Gründung im September 2012 eine Gesamt-Performance von rund 1.416 %. Das Portfolio enthält Aktien von Unternehmen, von denen sich Dobetsberger großes Innovationspotential erhofft. Das Polit-Büro , ein wikifolio von Dr. Elmar Peine , hat mit Aktien, die aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen, seit Januar 2013 einen Gewinn von 686 % erzielen können.Für die Gestaltung neuer wikifolios stehen den wikifolio Tradern über 470.000 Anlageinstrumente zur Verfügung: Von Aktien, ETPs (Exchange Traded Products), Fonds, Anlagezertifikaten bis hin zu Hebelprodukten. Dabei sind neben DAX- und US-Werten seit Beginn auch Nebenwerte investierbar. So sind MDAX-Werte in Wikifolios im Vergleich zur Marktkapitalisierung deutlich übergewichtet.

Trend zur Internationalisierung

Eine im Oktober erstellte wikifolio-Analyse gibt einen Überblick über die erfolgreichsten wikifolios der vergangenen 10 Jahre. So schlug beispielsweise das wikifolio „Umbrella“, in der Grafik oben rechts, den MSCI World-Index regelmäßig um durchschnittlich 1,4 % pro Monat. Die Größe der Punkte steht für das investierte Kapital im zugehörigen Zertifikat. Bei Umbrella sind es aktuell rund 21,7 Mio. Euro.