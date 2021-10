Ikarus Investments

Handelsidee

In dieses Portfolio wird vornehmlich in Faktor (Short) Zertifikate und KnockOut Zertifikate (Short) auf übertrieben gestiegene deutsche und internationale Aktien investiert.

Die auf starke Kursanstiege folgenden technischen Korrekturen sollen gehebelt mit mindestens Faktor/Hebel 5 ausgenutzt werden.

Der Anlagehorizont ist kurzfristig - im Idealfall werden aufgebaute Positionen am gleichen Handelstag glattgestellt.

Bleibt die erwartete Aktienkursentwicklung aus und der Basiswert steigt weiter, wird bei ca. 20 % Kursverlust des Derivats verbilligt.



