Hedgefunds des kleinen Mannes

Handelsidee

Mit diesem Fonds sollen einfache Leute, Landwirte, Köche, Feuerwehrmänmer, Forstwirte,etc., welche weder aktiv an der Börse handeln wollen, noch die Expertise dafür aufweisen einen sicheren Hafen erhalten. Bitte investiert nicht mehr als 10% eures Gesamtvermögens in diesen Fonds und rechnet damit, dass er jederzeit stark fallen kann. Wir werden unser bestmögliches geben, um deinen Wohlstand zu sichern. Für nähere Informationen am besten Google verwenden oder Bücher lesen. mehr anzeigen