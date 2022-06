EchtNachhaltig

Geld bei normalen Banken liegen zu lassen, ist nicht nachhaltig, da die mit Ihrem Geld in nicht-nachhaltige oder gar fossile Projekte Investieren. Sustainablitity Screened Aktien sind ein Witz. Dieses Wikifolio soll die Möglichkeit geben selbst echt nachhaltig in sinnvolle Firmen zu investieren, die hohen Wert auf Nachhaltigkeit legen, oder von Ihrer Idee her eine nachhaltige Zukunft ermöglichen.