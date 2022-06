FAT02 Stable Growth USA

Systemfolio, das nach Aktien mit stetigem Wachstum und günstiger Bewertung sucht. Das Anlageuniversum besteht aus den ca. 500 größten US-Aktienwerten. Die Aktienauswahl wird vollautomatisch durch einen Screener getroffen! Kriterien sind (i) ein stabiles Umsatzwachstum und (ii) ein günstiges Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Aktien müssen (iii) ferner in einem kurzfristigen Aufwärtstrend unterwegs sein. Die Werte werden monatlich ersetzt bzw. neu gewichtet. Das wikifolio ist in der Regel zu nahezu 100% im Markt investiert. Die Strategie wurde für den Zeitraum 02.01.2012 bis 22.03.2022 rückwirkend getestet und mit S&P500 und NASDAQ als Benchmarks verglichen. Ergebnis: .............................................. FAT02 | S&P500 | NASDAQ Performance ................. 937,1% | 253,4% | 531,7% jährliche Performance . 25,7% | . 13,1% | . 18,2% Maximaler Drawdown . 18,3% | . 31,9% | . 21,1% Anzahl der Trades .......... 3.282 Hinweis: Das Backtesting von Anlagestrategien ist mit erheblichen Einschränkungen und Unsicherheiten behaftet! Im o.g. Zeitraum befand sich der S&P in einem langfristigen stabilen Aufwärtstrend mit nur kurzfristigen Korrekturphasen. Zwar war in diesen Korrekturphasen oft eine Outperformance ggü. dem Benchmark zu beobachten., v.a. im März 2020, aber es gab auch Phasen mit in der Regel leichter Underperformance. Eine grundlegende Veränderung des Börsenumfeldes könnte z.B. dazu führen, dass Börsenphasen, in denen die Strategie schlechter als die Benchmark performte, häufiger auftreten und somit auch die Performance der Strategie hinter der Performance des Benchmarks zurück bleibt! Das Systemfolio nutz eine API zum Wikifolio/L&S-Server. Technische Probleme, oder gar Fehler in der API, könnten dazu führen, dass die Strategie nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden kann! Solche Fehler können sein: Fehlermeldung, die von der API bzw. dem Server nicht korrekt verarbeitet werden; fehlende Marktliquidität/Handelsaussetzungen; Serverausfälle, u.v.m. !