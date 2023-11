Dividends and Yield Co.

Dieses Depot soll Heimat von dividendenstarken Unternehmen sein, die sich die Ausschüttung aus dem operativen Geschäft leisten, also nicht die Substanz auffressen. Dabei soll der Fokus sowohl auf historischen Dividendenzahlungen als auch in die Zukunft gerichtete Aspekte wie etwa einer "Reform" der japanischen Dividendenkultur, Sonderausschütttungen etc. liegen.