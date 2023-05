Fundamentalanalyse4u

Investitionen finden aufgrund der Fundamentalanalyse statt. Ziel ist es in unterbewertete Aktienunternehmen in der Regel längerfristig zu investieren. Grundlage hierfür sind unter anderem Analysen von Geschäftsberichten und Webseitenauftritte der Unternehmen. Es werden auf quantitativer Basis unter anderem Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Ebenso spielen bspw. die Wachstumsperspektiven des Unternehmens & der Branche, sowie die Beurteilung des Managements eine wichtige Rolle bei der fundamentalen Aktienanalyse. Neben Aktien kann auch in andere Vermögenswerte (bspw. Gold) investiert werden.