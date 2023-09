Digital Assets-iQQ

Portfolio Management Prozess nach iQQ-Systematik (intelligent, quantitativ, qualitativ) Der Managementstil ist aktiv, faktorbasiert, fundamental. Wir investieren im Sinne einer Core- Satelitten Strategie im Investmentuniversum des MSCI Global Digital Assets. Der Investmentansatz ist ein quantitativer, faktorbasierter, integrierter und kombinierter fundamentaler Bottom-Up-Ansatz (Quantamental Investing). Die Allokationsteuerung erfolgt mit Hilfe eines proprietären, trendfolgenden Handelsmodels unter besonderer Berücksichtigung des Halving- Zyklusses sowie von Säsonalitäten (0% - 100%). Der Selektionsprozess kann als systematisch, mehrstufig, transparent und skalierbar beschrieben werden. Im Mittelpunkt steht die fundamentale Analyse des Geschäftsmodells der Protokolle (White paper, Use Case, Core On-Chain Data). Ergänzend werden Sentiment- und Flowdaten betrachtet. Hinsichtlich des Digital Assets Klassifikation wird sich an der MSCI Datonomy orientiert. In Fokus stehen die Assetklassen Digital Currencies, Blockchain Infrastructure und Digital Asset Applications und die daraus abgeleiteten Sektoren. On-Chain Derivatives (Stablecoins) können als Kasseersatz Berücksichtigung finden. Damit ist sichergestellt, dass alle derzeit relevanten globalen Megatrends (u. a. Store of Value, Smart Contracts, Infrastructure, Web 3.0, DeFi ) im Investmentuniversum erfasst werden. Komplettiert wird die iQQ-Systematik im Rahmen der Portfoliokonstruktion durch die Integration des Risikomanagement. Die Umsetzung erfolgt über ETN, ETP namhafter Anbieter. Im Sinne eines Controllings der Umschlagshäufigkeit und der Handelskosten wird ein regelmäßiges, d. h. quartalsweises Rebalancing durchgeführt.