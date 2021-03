Make the World better

Handelsidee

Das Wikifolio hat das Ziel mittel- bis langfristig in Unternehmen zu investiert, deren Geschäftstätigkeit in die Entwicklung von nachhaltigen Lösungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen und in die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschheit liegt. Klimaschutz, effektivere Nutzung von Ressourcen, aber auch Bildung und Ärztliche Versorgung sind nur einige Beispiele, die hierbei eine rollen spielen können. Als Leitziel dienen die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN , ESG und SDG Kriterien, welche aber nicht gleichzeitig eingehalten werden müssen. Das Wikifolio investiert hauptsächlich Aktienwerte, wird aber auch ETF ´s und Fonds nutzen um eine breitere Streuung zu erreichen. Zur kurzfristigen Chancennutzung kann das Wikifolio auch in Derivate und strukturierte Finanzinstrumente investieren. Die Basiswährung des Wikifolios ist EUR, es darf aber auch in andere Währungen investiert werden. Es kann die technische, aber auch die Fundamentalanalyse genutzt werden.

